Emirates stärkt Zusammenarbeit mit Vietnam Airlines und VietJet

Emirates Airlines Airbus A380 (Foto: Emirates Airlines)

Emirates hat zwei Absichtserklärungen mit Vietnam Airlines und VietJet unterzeichnet, um die Konnektivität zwischen seinem Drehkreuz Dubai und den vietnamesischen Gateways Ho-Chi-Minh-Stadt und Hanoi weiter auszubauen und um seinen Passagieren mehr Reiseangebote nach Vietnam zu bieten.

Die Absichtserklärungen wurden am Rande des Wirtschaftsforums Vietnam - VAE im Hotel Hilton Dubai Palm Jumeirah unterzeichnet. Adnan Kazim, Deputy President und Chief Commercial Officer von Emirates, nahm zusammen mit Regierungs – und Wirtschaftsvertretern und Ministern aus beiden Ländern an der feierlichen Unterzeichnung teil. Orhan Abbas, Emirates' Senior Vice President Commercial Operations, Far East, hob in seiner Keynote-Rede das Engagement der Fluggesellschaft für den Ausbau ihrer Präsenz in Vietnam hervor. Emirates bedient den vietnamesischen Markt seit 2012 und fördert so die Handels- und Tourismusbeziehungen zwischen den VAE und Vietnam und bietet seinen Kunden zudem eine grosse Auswahl an Reiseoptionen.

Adnan Kazim, Emirates Deputy President und Chief Commercial Officer, erklärt: „Der Ausbau unserer Zusammenarbeit mit gleichgesinnten Partnern wie Vietnam Airlines und VietJet ist ein wesentlicher Bestandteil unserer zentralen Geschäftsstrategie, um unseren Kunden über unser eigenes Streckennetz hinaus noch optimalere Verbindungen anzubieten. Vietnam ist ein Markt, der als wichtiges Drehkreuz in Südostasien enorme Möglichkeiten zur Förderung von Tourismus und Handel bietet. Emirates unterstützt die Bemühungen der Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate, die bestehenden Wirtschaftsbeziehungen zu Vietnam weiter auszubauen. Unsere jahrzehntelange Zusammenarbeit mit Vietnam Airlines hat es uns ermöglicht, die Konnektivität zwischen Vietnam und Dubai zu verbessern. Nun haben wir die Möglichkeit, diese Partnerschaft weiter auszubauen und können gleichzeitig eine neue strategische Kooperation mit VietJet etablieren. Wir freuen uns darauf, unsere Präsenz in Vietnam auszubauen und weitere Möglichkeiten zu erkunden, um den Umfang unserer Partnerschaften in Zukunft zu erweitern.“

Absichtserklärung zwischen Emirates und Vietnam Airlines

Die Absichtserklärung bildet den Rahmen für den Ausbau der derzeitigen Zusammenarbeit zwischen den beiden Fluggesellschaften. Dazu gehören die Verbesserung der Konnektivität auf Strecken, die über das bestehende Interline-Agreement hinausgehen, sowie die Möglichkeit, gegenseitige Treuevorteile zu nutzen. Die langjährigen Beziehungen zwischen Emirates und Vietnam Airlines, die 1994 mit einer bilateralen Interline-Kooperation begannen, haben dazu beigetragen, dass Kunden 22 Inlands- und 15 Regionalflüge im Streckennetz der vietnamesischen Fluggesellschaft sowie 12 Flüge im weltweiten Streckennetz von Emirates nutzen können.

Nguyen Chien Thang, Vietnam Airlines' Executive Vice President: „Die Absichtserklärung mit Emirates ist ein wichtiger Meilenstein für Vietnam Airlines. Die Zusammenarbeit ermöglicht es uns, die gemeinsame Stärke unserer Streckennetze zu nutzen, um unsere internationale Präsenz auszubauen und unseren Passagieren mehr Flexibilität und Komfort zu bieten. Wir freuen uns auf die Möglichkeiten, die diese Partnerschaft bietet, um die Beziehungen zwischen den beiden Fluggesellschaften und den beiden Ländern zu verstärken und unseren Passagieren mehr Optionen zu bieten, die begehrtesten Reiseziele in Südostasien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und darüber hinaus zu entdecken.“

Absichtserklärung von Emirates und VietJet

Durch die Absichtserklärung von Emirates und VietJet werden beide Fluggesellschaften gemeinsame Initiativen zur Förderung des Reiseverkehrs zwischen den VAE und Vietnam durchführen und die kommerzielle Zusammenarbeit zwischen beiden Fluggesellschaften ausbauen. Die Absichtserklärung zielt ausserdem darauf ab, die Konnektivität zu beliebten Zielen in VietJets inländischem und regionalem Streckennetz, unter anderem über Hanoi, Ho-Chi-Minh-Stadt und Danang, zu verbessern, während VietJet-Kunden über das Drehkreuz Dubai mit einer Reiseroute und einer einheitlichen Gepäckrichtlinie besseren Zugang zum globalen Streckennetz von Emirates erhalten.

Dinh Viet Phuong, Chief Executive Officer von Vietjet: „Vietjet hat seine Flugzeuge 2015 in Dubai bestellt, und wir waren in den Vereinigten Arabischen Emiraten bereits zuvor durch Wet-Leasing tätig. Die neue Partnerschaft mit Emirates markiert den Beginn einer offiziellen Verbindung mit der grössten Fluggesellschaft der Region. Durch diese Zusammenarbeit können Vietjet-Passagiere kostengünstige, nahtlose Reisen zu internationalen Zielen weltweit geniessen, ergänzt durch den erstklassigen Service von Emirates. Diese Vereinbarung erweitert die globale Präsenz von Vietjet, zieht mehr Besucher nach Vietnam, fördert nachhaltiges Wachstum und verbessert den kulturellen Austausch. Wir sind davon überzeugt, dass diese Zusammenarbeit einen positiven, dauerhaften Einfluss auf beide Länder und die internationale Luftfahrtindustrie haben wird.“

Emirates fliegt derzeit täglich mit seiner Boeing 777-Flotte sowohl nach Ho-Chi-Minh-Stadt als auch nach Hanoi und bietet Reisenden eine nahtlose Verbindung zwischen Vietnam und beliebten Zielen in Europa, dem Nahen Osten und Amerika. Die Fluggesellschaft wird ab dem 15. Januar 2025 einen zweiten täglichen Flug nach Ho-Chi-Minh-Stadt aufnehmen, um der steigenden Nachfrage nach Reisen vor dem Chinesischen Neujahrsfest gerecht zu werden.