Emirates investiert in Airbus A380 Flotte

Emirates Airlines Airbus A380 (Foto: Emirates Airlines)

Emirates unterzeichnet bedeutende Investitionen in seine Airbus A380-Flotte für die nächsten zehn Jahre auf der Dubai Airshow 2023.

Emirates, die weltweit größte internationale Fluggesellschaft und der größte Airbus A380-Betreiber, verdoppelt seine Investitionen zur Aufrechterhaltung und Optimierung der betrieblichen Effizienz seiner A380-Flotte. Zudem sollen dadurch die Performance und Zuverlässigkeit für die nächsten zehn Jahre maximiert werden. Die Fluggesellschaft hat am Rande der Dubai Airshow mit Anbietern und Partnern Vereinbarungen im Wert von über 1,5 Milliarden US-Dollar unterzeichnet, um sich umfassende Serviceleistungen in den Bereichen Ersatzteile sowie Flugzeuginstandhaltung (MRO; Maintenance, Repair und Overhaul) zu sichern.

Emirates wird das Know-how und die Ressourcen von Partnern wie zum Beispiel Honeywell, Collins Aerospace, Pratt & Whitney, Safran, Lufthansa Technik, OEM Services, Gameco und Haeco nutzen, um die Lebensdauer der A380-Flotte zu optimieren und zusätzliche betriebliche Effizienzgewinne zu erzielen. Die Partner werden Emirates unterstützen in den Bereichen Wartung, Reparatur und MRO-Dienstleistungen sowie Ersatzteile bereitstellen und Teilereparaturen sowie Techniksupport anbieten. Die bereits begonnene Zusammenarbeit steht im Einklang mit den eigenen hohen Standards und dem Qualitätsanspruch der Fluggesellschaft und stellt sicher, dass Passagiere auch in den kommenden Jahren die Kabinenprodukte und Serviceleistungen an Bord genießen können, für die Emirates berühmt ist. Parallel zu den Instandhaltungsarbeiten der A380-Flotte setzt Emirates das bislang größte Retrofit-Programm der Branche im Wert von zwei Milliarden US-Dollar fort, welches das Borderlebnis noch weiter verbessern wird.

"Die A380 ist und bleibt ein wichtiger Teil der Geschichte von Emirates. Ihre Größe und Kapazität haben es Emirates ermöglicht, an einigen der verkehrsreichsten Flughäfen der Welt Wachstum zu erzielen, neue Möglichkeiten für Reisende zu eröffnen sowie die Standards beim Passagierkomfort deutlich anzuheben. Unser anhaltendes Engagement für und unser Vertrauen in die A380 sind der Grund dafür, dass wir umfangreiche Investitionen tätigen, um die Flotte in optimalem Zustand zu halten. Die A380 wird auch in den nächsten zehn Jahren zentraler Bestandteil in unserem Streckennetz und Kundenangebot bleiben, und wir wollen sicherstellen, dass unsere Flotte in einem Top-Zustand ist", so Sir Tim Clark, President Emirates Airline.

Emirates und Collins Aerospace haben eine langfristige Vereinbarung zur Unterstützung des Überholungsprogramms für das A380-Hauptfahrwerk unterzeichnet. Collins ist ein wichtiger Partner für Emirates und wird in den Vereinigten Arabischen Emiraten für einen wesentlichen Teil der Fahrwerksüberholung für die A380-Flugzeuge lokale Unterstützung leisten.

Safran Landing Systems wird exklusive Dienstleistungen am A380-Bugfahrwerk durchführen. Safrans umfassendes Netzwerk, zu dem auch MRO-Einrichtungen in Singapur und Frankreich gehören, wird Emirates das Know-how, die Fähigkeiten und die maßgeschneiderten Leistungen für den gesamten Lebenszyklus der A380-Landesysteme bieten.

Honeywell wird Räder und Karbonbremsen für 116 A380-Flugzeuge liefern. Die fortschrittlichen Rad- und Bremsenkonstruktionen von Honeywell sparen Gewicht, senken die Wartungskosten und tragen zur Verlängerung der Gesamtlebensdauer der Bremsen bei. Die Wartung der Räder und Bremsen wird in den Maintenance Shops von Emirates durchgeführt, um eine kontinuierliche Wartungsunterstützung in Dubai zu gewährleisten.

Emirates hat die seit 15 Jahren bestehende Zusammenarbeit mit OEMServices über die fortlaufende A380-Komponentenunterstützung verlängert, die Ersatzteillieferungen, Reparaturdienstleistungen und technische Unterstützung umfasst.

Pratt and Whitney und Emirates haben eine Vereinbarung für Wartung und Support für die PW980-Hilfstriebwerke unterzeichnet. Emirates nutzt die leistungsstärksten APUs im kommerziellen Flugbetrieb. Die Vereinbarung stellt sicher, dass Emirates eine rechtzeitige und effektive Planung und Unterstützung in der Wartung erhält.

Emirates hat ein ausgewähltes MRO-Partnernetzwerk zur Unterstützung einer kontinuierlichen Flugzeug-nach-Flugzeug Wartung aufgebaut und arbeitet zur konsequenten Ausrichtung an seine kommerziellen und technischen Leistungsanforderungen eng mit diesen Anbietern zusammen.

Lufthansa Technik wird Base Maintenance Services für die Emirates A380-Flotte erbringen und in den nächsten drei Jahren zusätzliche C-Checks durchführen. Die C-Checks erfolgen durch Lufthansa Technik Philippines (LTP) in Manila. Das Kompetenzzentrum für Base Maintenance Services der Lufthansa Technik in Manila hat bereits seit Januar dieses Jahres mehrere sogenannte Heavy Checks an der A380-Flotte von Emirates durchgeführt. Emirates hat mit Lufthansa Technik zudem eine Vereinbarung über die zukünftige Überholung von Hauptfahrwerken abgeschlossen.

Darüber hinaus hat Emirates mit Gameco in Guangzhou und Haeco in Xiamen Verträge für A380 C-Checks unterzeichnet, die im Januar bzw. Februar 2024 beginnen.

Emirates betreibt derzeit eine aktive Flotte von rund 90 A380, weitere A380-Jets sollen in den kommenden Monaten in Dienst gestellt werden. Im vergangenen Jahr hat Emirates sein Retrofit-Programm gestartet, in dessen Rahmen neben dem Einbau der neuen Premium-Economy-Class-Kabine alle Kabinenklassen von 67 A380 modernisiert werden. Bislang wurden 16 Flugzeuge umgerüstet, die bereits komplett im kommerziellen Einsatz sind. Das Projekt, das in dieser Größenordnung beispiellos in der Branche ist, wird vollständig vom Emirates Engineering-Team geleitet.

