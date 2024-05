Emirates frischt A380 und B777 auf

Emirates Airlines Airbus A380 (Foto: Emirates Airlines)

Erweiterung des Flotten-Retrofit-Programms: Emirates rüstet 71 weitere Airbus A380 und Boeing 777 um.

Im Rahmen des umfassenden Retrofit-Programms rüstet Emirates, die grösste internationale Fluggesellschaft der Welt, nun weitere 43 Flugzeuge des Typs Airbus A380 und 28 Boeing 777 komplett um und weitet das Modernisierungsprogramm der Innenausstattung damit auf insgesamt 191 Flugzeuge aus. Nach ursprünglichem Plan sollten 120 Flugzeuge – 67 Airbus A380 und 53 Boeing 777-Jets – komplett umgerüstet werden. Die A380 ist das beliebteste Flugzeug der Airline und die Boeing 777 bleibt das Rückgrat der Emirates-Flotte. Die Ausweitung des Umrüstungsprogramms stellt sicher, dass Emirates seinen Kunden weiterhin ein unvergleichliches Reiseerlebnis bieten kann.

Emirates Boeing 777-300ER (Foto: Emirates)

Sir Tim Clark, Präsident von Emirates Airline, sagt: „Wir stocken unsere Multi-Milliarden-Dollar-Investitionen in das Retrofit-Programm auf, um weitere unserer A380- und Boeing 777-Flugzeuge mit den modernsten Kabinenprodukten auszustatten. Wir setzen damit auch weiterhin alles daran, das Kundenerlebnis mit einer erstklassigen Produktpalette in jeder Kabine zu gewährleisten. Die Ausstattung weiterer Flugzeuge mit Sitzen der neuesten Generation, und modernisierter Kabinenausstattung, sowie Farbpalette ist ein wichtiger Schritt, um sicherzustellen, dass noch mehr Kunden unsere Premium-Produkte in beiden Flugzeugtypen erleben können."

Emirates Airlines neue Premium Economy im Airbus A380 (Foto: Emirates Airlines)

Emirates hat bislang 22 A380-Jets modernisiert und im Juli dieses Jahres wird die erste Boeing 777 einer Kabinen-Modernisierung unterzogen. Die Umrüstung jeder Boeing 777 dauert etwa zwei Wochen, bevor die Maschine wieder eingesetzt werden kann. Geplant sind unter anderem die Renovierung der First-Class-Kabine, die Einführung neuer Business-Class-Sitze in einer aktualisierten 1-2-1-Sitzkonfiguration sowie der Einbau von 24 der neuen Premium-Economy-Sitze, die den Kunden eine noch grössere Auswahl an Premium-Optionen ermöglichen.

Durch die neue Premium-Economy-Class-Kabine wird die Emirates Boeing 777 mit insgesamt 332 Sitzen in vier Klassen ausgestattet, darunter acht First-Class-Suiten, 40 Business-Class-Sitze und 260 Economy-Class-Sitze. Um Platz für die neue Premium-Economy-Class-Kabine zu schaffen, werden 50 Economy-Class-Sitze entfernt. Nach dem Abschluss des Retrofit-Programms bietet die Fluggesellschaft 8.104 Premium-Economy-Class-Sitze der nächsten Generation, 1.894 aufgefrischte First-Class-Suiten, 11.182 modernisierte Business-Class-Sitze und 21.814 Economy-Class-Sitze.

Emirates Airbus A380 (Foto: Airbus)

Die Modernisierungsarbeiten für die Emirates-Flotte werden vollständig im eigenen Engineering Centre der Fluggesellschaft durchgeführt, wo derzeit über 250 Projektmitarbeiter damit beschäftigt sind. Unterstützt werden sie von 31 wichtigen Partnern und Zulieferern, die sowohl in der Einrichtung als auch ausserhalb Werkstätten eingerichtet haben, um die erneuerten Kabinen zu liefern.

Emirates Game Changer-First-Class-Suiten (Foto: Emirates)

Emirates fliegt mit ihren modernisierten und mit der Premium-Economy-Class ausgestatteten A380-Flugzeugen derzeit nach New York JFK, Los Angeles, San Francisco, Houston, London Heathrow, Sydney, Auckland, Christchurch, Melbourne, Singapur, Mumbai, Bangalore, Sao Paulo und Dubai. Anfang Juni wird die Fluggesellschaft Flüge nach Osaka mit der neuen Kabine aufnehmen. Bis Februar 2025 wird die Airline Flüge in 42 Städte mit der Premium-Economy-Class bedienen. Die A350 wird im September dieses Jahres in die Flotte aufgenommen, und auch die neu renovierten Boeing 777-Jets werden ab diesem Sommer weitere Städte mit der begehrten neuen Kabine bedienen.