Embraer veröffentlicht Quartalszahlen

Der Flugzeugbauer aus Brasilien kann erneut mit einem guten 3. Quartal aufwarten. Die Unternehmung erwirtschaftete in den letzten drei Monaten einen Gewinn von 57,7 Millionen US Dollar.

Der Umsatz stieg gegenüber der Vorjahresperiode um 8,2 Prozent von 1,428 Milliarden US Dollar auf 1,546 Milliarden US Dollar. Embraer lieferte im dritten Quartal 48 Flugzeuge aus, im dritten Quartal 2007 baute die Unternehmung 47 Maschinen. Embraer bestätigte die Aussicht in diesem Jahr 195 bis 200 Jets ausliefern zu können. Der Auftragsvorrat beläuft sich momentan auf rekordverdächtige 21,6 Milliarden US Dollar.