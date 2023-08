EasyJet wappnet sich trotz hoher Einnahmen für Winter

EasyJet konnte im dritten Finanzquartal das mit dem Juni endete, eine Zunahme der Einkünfte um 32 Prozent auf GBP 641 Millionen (USD 1,28 Millionen) verbuchen.

Der LCC konnte mit neuen Einnahmen und Kostensenkungsbemühungen mehr als 50 Prozent der für das ganze Jahr erwarteten Zunahme der Treibstoffkosten wettmachen. Für den kommenden harten Winter, dem die Branche gegenübersteht, will der LCC das Kapazitätswachstum um 4-6 Prozent zurücknehmen. EasyJet will sich von weniger gut genutzten Standorten abwenden und stärker auf die gut laufenden, wie London Gatwick, konzentrieren. Die Fluggesellschaft bewegte im letzten Quartal 11,5 Millionen Passagiere, 16 Prozent mehr als in der Vorjahresperiode.