EasyJet mit soliden Zahlen

Auch EasyJet konnte im August 2009 erneut zulegen, mit der Airline aus England flogen im letzten Monat 4,8 Millionen Passagiere.

Trotz den Abbauplänen in England und Irland kann EasyJet für den August 2009 erneut solide Passagierzahlen melden. Mit der Gesellschaft aus London Luton flogen im Berichtsmonat August 2009 4,7 Prozent mehr Fluggäste als in der gleichen Vorjahresperiode. Die Auslastung konnte um 0,5 Prozent auf hohe 91,8 Prozent gesteigert werden. EasyJet will die Kapazitäten, die sie in England und Nordirland abbauen will, nach besser laufenden Basen auf Festeuropa verlegen.