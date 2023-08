Dreamliner Testprogramm mit GEnx Antrieb abgeschlossen

Boeing hat am 8. März 2012 bekannt gegeben, dass das Testprogramm mit der zweiten Triebwerkoption abgeschlossen worden sind.

Ende Februar konnte der Flugzeugbauer aus Seattle die letzten ETOPS und F & R Testflüge mit dem General Electric GEnx-1B abschliessen. Die Zulassung für die Boeing 787-8 mit der zweiten Triebwerkoption wird in den nächsten zwei Wochen erwartet. Boeing beabsichtigt den ersten Dreamliner mit dem GEnx-1B Antrieb am 31. März 2012 an Japan Airlines zu übergeben. Boeing hat in den letzten Wochen die Dreamliner Produktion auf 3,5 Maschinen im Monat gesteigert, Ende Jahr will Boeing monatlich fünf Dreamliner fertigen.