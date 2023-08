Die Kolbenmotor-Ära bei der Balair

In der Schweiz gab es zwei Fluggesellschaften mit dem Namen Balair. Die erste entstand im September 1925 und verschmolz im März 1931 mit der Ad Astra Aero zur Swiss Air Lines (Swissair). In der Juni-Ausgabe von SkyNews.ch wird im Rahmen der grossen Serie

Aufstieg und Niedergang dieser ersten grossen Schweizer Charterfluggesellschaft werden im Artikel beleuchtet – in diesem ersten Teil die Kolbenmotor-Ära. In der bewegten Geschichte der Fluggesellschaft spielten Klassiker wie die Vickers Viking, die Douglas DC-3, DC-4 und DC-6 eine wichtige Rolle. Balair-Flugzeuge standen auch für die Vereinten Nationen und das Rote Kreuz im Einsatz. Ergänzt wird der Artikel wie immer in dieser SkyNews.ch-Serie durch eine detaillierte Flottenliste.

