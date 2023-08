Delta streicht 840 Stellen

Delta Air Lines will ihre Bodenaktivitäten am Flughafen Cincinnati auf ein Terminal reduzieren, dabei gehen 840 Jobs verloren.

Die Airline sieht vor, alle regionalen Aktivitäten von Terminal A nach Terminal B zu verlegen, wo die Bodenarbeiten von den Deltas Mainline Angestellten übernommen werden können. Dies gab Gil West, Senior Vizepräsident des Kundendienstes des Flughafens in einem Memo an die Angestellten bekannt. Dieser Schritt soll das Netzwerk optimieren und den Hub am Flughafen Cincinnati wieder rentabel machen. Vom Stellenabbau, der rund 18 Prozent der gesamten Arbeiterschaft am Flughafen ausmacht, betroffen sind Pistenarbeiter und Angestellte des Gepäcksdienstes. Der Wechsel in die Abteilung B soll im Mai vollzogen werden. Delta wird danach nur noch 28 statt der früheren 50 Gates belegen.