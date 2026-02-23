Dassault lieferte 26 Rafale aus

Dassault Rafale (Foto: Dassault Aviation)

Der französische Flugzeugproduzent Dassault konnte im Geschäftsjahr 2025 insgesamt 26 Rafale Kampfjets ausliefern, ein Jahr zuvor waren es 21 Maschinen.

Die Produktionsrate wurde beim Rafale seit Jahren auf tiefem Niveau gehalten, damit die Endfertigungsstrasse im Werk Bordeaux-Mérignac möglichst lange betrieben werden kann. Bei einem Auftragsbestand von inzwischen 220 Flugzeugen, kann die Fertigungsrate langsam hochgefahren werden. Im vergangenen Jahr baute Dassault sechsundzwanzig Rafale Kampfjets, elf Maschinen gingen an Frankreich und fünfzehn wurden an Exportkunden ausgeliefert. Ein Jahr zuvor verliessen 21 Rafale Kampfflugzeuge die Produktionshalle in Bordeaux. Im Jahr 2023 waren es lediglich 13 Maschinen.

Bei dem Auftragseingang sah es bei dem Rafale im vergangenen Jahr auch wieder gut aus, Dassault konnte für den Superkampfjet insgesamt 26 Bestellungen entgegennehmen.

Der Auftragsbestand lag Ende Dezember 2025 bei 220 Maschinen, davon werden 175 an Exportkunden gehen und 45 sind für Frankreich bestimmt.