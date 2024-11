Copa Airlines präsentiert Oktoberzahlen

Copa Airlines Boeing 737 MAX 9 (Foto: Copa Airlines)

Copa Airlines Holdings aus Panama gab die Oktoberzahlen bekannt. Die Fluggesellschaft aus Lateinamerika konnte erneut wachsen.

Bei Copa Airlines lag das Angebot im Oktober 2024 bei 2,557 Milliarden Sitzplatzmeilen, das war 6,6 Prozent mehr als im Oktober 2023. Die Nachfrage erreichte 2,236 Milliarden Sitzplatzmeilen und lag damit 6,5 Prozent höher als im Vorjahresoktober. Die Auslastung gibt die Airline mit hohen 87,4 Prozent an, im Oktober 2023 erreichte sie 87,6 Prozent.

Copa Airlines Holding ist ein führendes lateinamerikanisches Transportunternehmen mit Hauptsitz in Panama. Copa Airlines fliegt achtzig Destinationen in 33 Ländern an. Die Fluggesellschaft betreibt 85 Boeing 737.