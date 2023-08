Copa Airlines meldet Quartalsgewinn

Panamas Fluggesellschaft Copa Airlines konnte ihren Nettogewinn gegenüber dem ersten Vorjahresquartal auf 95,4 Millionen US Dollar mehr als verdoppeln.

Der Umsatz im ersten Quartal 2011 legte um 24,7 Prozent auf 423,1 Millionen US Dollar zu, der operative Gewinn steigerte sich um 29,2 Prozent auf 101 Millionen US Dollar. Bei Copa Airlines stiegen in den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres 1,654 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einem Plus von 12 Prozent. Das Angebot wurde um 24 Prozent auf 3,122 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut während sich die Nachfrage um 20,5 Prozent auf 2,416 Milliarden Sitzplatzmeilen verbesserte. Die Auslastung sank von 80 auf 77,4 Prozent.