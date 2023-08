China Eastern wählt Antrieb für Airbus Jets

China Eastern hat bei dem Triebwerkbauer International Aero Engines für 50 Verkehrsflugzeuge aus der A320 Familie das V2500 gewählt.

Dieser Auftrag wurde durch International Aero Engines bekannt gegeben. Die Bestellung für 50 Airbus Jets aus der A320 Familie wurde durch China Eastern bereits im Dezember 2010 bekannt gegeben, der Wert dieses Auftrages wurde mit 3,22 Milliarden US Dollar beziffert. IAE gibt den Marktwert des neuen Triebwerkauftrages mit einem Betrag von 1,22 Milliarden US Dollar an, neben den Triebwerken sind auch After Sale Leistungen eingeschlossen. Der neue Auftrag schliesst V2500 Triebwerke für 11 A319, 19 A320 und 20 A321 ein.