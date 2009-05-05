Air Berlin mit soliden Zahlen

Deutschlands zweitgrößte Fluggesellschaft Air Berlin hat im April den Erlös pro Sitzplatzkilometer um 13 Prozent steigern können.

April 2009 April 2009 kumuliert Kapazität 2.834.620 Kapazität 10.480.769 Passagiere 2.166.034 Passagiere 7.636.014 Auslastung in % 76,4 Auslastung in % 72,8

Dieser verbesserte sich im Vergleich zum Vorjahresmonat von 5,19 auf 5,86 Eurocent. Die Zahl der Passagiere ging im Monatsvergleich von 2.242.575 auf 2.166.034 Gäste zurück. Das entspricht einem Minus von 3,4 Prozent. Die Auslastung derFlotte verringerte sich bei einer um 0,4 Prozent reduzierten Kapazität auf 76,4 Prozent (-2,4 Prozentpunkte). Von Januar bis April beförderte Air Berlin insgesamt 7.636.014 Gäste und damit 5,4 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres (2008: 8.073.735), da auch die kumulierte Kapazität um drei Prozent geringer ausfiel. Die Auslastung ging in den ersten vier Monaten den Jahres um 1,9 Prozentpunkte auf 72,8 Prozent zurück.