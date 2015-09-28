China Eastern mit mehr Passagieren

China Eastern Airbus A330-200 (Foto: Laurent Errera)

Mit China Eastern flogen im August 2015 9,180 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresaugust entspricht dies einer Zunahme von siebzehn Prozent.

Bei der Fluggesellschaft aus Shanghai wurde die Verkehrsleistung um gut vierzehn Prozent auf 17,120 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um zwanzig Prozent auf 14,557 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Sitzauslastung lag bei 85 Prozent und verbesserte sich somit um 4,3 Prozentpunkte. Bei der Fracht musste China Eastern im August einen leichten Rückgang von 3,2 Prozent hinnehmen, transportiert wurden insgesamt 112 Tausend Tonnen Fracht.