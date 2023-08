Cathay bestellt 27 Grossraumjets

Hongkongs Fluggesellschaft hat bei Airbus und Boeing 27 Grossraumflugzeuge in Auftrag gegeben.

Die Bestellung entspricht einem Marktwert von 6,55 Milliarden US Dollar. Cathay Pacific hat bei Airbus fünfzehn weitere A330-300 bestellt und Boeing mit einem Auftrag über zehn Boeing 777-300ER bedacht. Zwei Airbus A350-900 wird der Flag Carrier Hongkongs bei ILFC leasen. Cathay hat momentan 91 neue Flugzeuge in den Bestellbüchern von Boeing und Airbus, diese Maschinen sollen alle bis 2019 ausgeliefert werden und die älteren Grossraumjets in der bestehenden Flotte ablösen oder ergänzen. Laut Toni Tyler, Geschäftsführer von Cathay Pacific, will die Airline aus China ihre einundzwanzig Boeing 747-400 und elf Airbus A340-300 auf Ende dieser Dekade durch effizienteres Flugmaterial abgelöst haben.