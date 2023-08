CSA streicht Flüge

Czech Airlines dünnt Winterflugplan aus und streicht alle Destinationen nach Grossbritannien, München, Köln-Bonn und Brünn.

Ab dem Winterflugplan, der am 31. Oktober 2010 in Kraft tritt, fokussiert die tschechische Fluggesellschaft CSA mehr auf Destinationen östlich ihres Hauptflughafens Prag. London, Manchester, München, Köln-Bonn und Brünn werden nicht mehr angeflogen und bei vielen europäischen Destinationen werden die Frequenzen vermindert. CSA will sich zukünftig mehr als Ost-West Brücke etablieren und Prag als Umsteigeplattform nutzen, die neue strategische Ausrichtung wird voraussichtlich 2012 abgeschlossen sein. CSA befliegt ab dem Winterflugplan rund 100 Routen nach 44 Länder.