Boeing 787 Höhenflosse muss überprüft werden

Boeing teilte mit, dass während einer Routineüberprüfung bei der Höhenflosse des Dreamliner Unregelmässigkeiten bei den Installationsvorgaben festgestellt wurden.

Aufgrund dieser Beobachtungen müssen alle fünf Prototypen, die im Flugtestprogramm eingespannt sind, inspiziert werden. Falls Unregelmässigkeiten festgestellt würden, dann müssten Nacharbeiten angeordnet werden, die laut Angaben von Boeing bis zu acht Tage in Anspruch nehmen könnten. Boeing hat für die fünf Dreamliner Prototypen eine temporäre Limitation ausgesprochen, die während den Testflügen den Flugbereich einschränken wird. Boeing hat die 787 Testflotte nicht gegroundet, wird mit den Maschinen jedoch erst wieder fliegen, wenn die Inspektionen der kritischen Teile an der Höhenflosse abgeschlossen sind. Die betroffenen Teilbereiche wurden in Italien bei Alenia Aeronautica gefertigt.