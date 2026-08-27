BN2B-26 Islander beginnt Erprobung

Erste wieder in Großbritannien gefertigte BN2B-26 Islander (Foto: Britten Norman)

Nach einer Produktionsrückverlagerung nach Großbritannien steht der erste BN2B-26 Islander kurz vor der Flugerprobung.

Laut einer Mitteilung von Britten Norman hat der erste BN2B-26 Islander, der wieder vollständig im britischen Werk in Bembridge auf der Insel Wight gebaut wurde, die Bodenerprobung begonnen. Der Erstflug soll im September erfolgen. Das zweimotorige Nutzflugzeug wurde über viele Jahrzehnte lang in Rumänien gefertigt, nun hat man die vollständige Produktion wieder nach Großbritannien zurückverlagert. Das erste wieder vollständig in Bembridge gebaute Flugzeug soll nach der erfolgreichen Erprobung an den Kunden Falkland Islands Government Air Service (FIGAS) ausgeliefert werden. Die zweite BN2B-26 Islander steht im britischen Werk auf der Insel Wight bereits in der Endfertigung.

Erste wieder in Großbritannien gefertigte BN2B-26 Islander (Foto: Britten Norman)

Die Produktionsverlagerung von Rumänien zurück nach Bembridge

Die Islander mit der Seriennummer 2317 und der Immatrikulation G-FRZT wurde vollständig in der von Britten-Norman wieder nach Großbritannien zurückverlagerten Produktionslinie montiert. Damit kehrt die komplette zivile Islander-Fertigung nach Großbritannien zurück, nachdem zuvor größere Baugruppen im Ausland gefertigt und anschließend in Großbritannien endmontiert wurden. Ein zweites Flugzeug durchläuft die neu aufgebaute Produktionslinie bereits, die Firma etabliert damit in Bembridge einen kontinuierlichen Produktionsrhythmus für das robuste Flugzeug. Unterstützt wird der Prozess durch Investitionen in neue Maschinen, Werkzeuge und Anlagen sowie durch eine Belegschaft, die seit der Rückverlagerung der Produktion um mehr als 40 Prozent gewachsen ist.