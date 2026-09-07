BN2B-26 Islander aus britischer Fertigung abgehoben

Erster komplett in Großbritannien gefertigte Britten-Norman Islander absolviert Jungfernflug (Foto: Britten-Norman)

Der erste Britten-Norman Islander, dessen Flugzeugzelle von Grund auf in Großbritannien montiert wurde, absolvierte seinen Erstflug.

Der erste in Großbritannien von Grund auf montierte Islander von Britten-Norman absolvierte seinen Jungfernflug am Donnerstag, den 3. September, um 14:25 Uhr vom Flughafen Bembridge auf der Isle of Wight und befindet sich nun im Flugtestprogramm.

Britten-Norman fertigt die komplette Flugzeugzelle neu in Bembridge von Grund auf unter eigener Produktionskontrolle, anstatt größere Baugruppen zur Endmontage zu beziehen. Eine zweite Flugzeugzelle durchläuft derzeit dieselbe Produktionslinie, die Komponenten für das nachfolgende Flugzeug sind bestellt, und das Unternehmen arbeitet an einer kontinuierlichen Produktion mit dem strategischen Ziel, acht Flugzeuge pro Jahr herzustellen. Britten-Norman ist der einzige zivile Flugzeughersteller Großbritanniens mit A2-Zulassung.

Die Montage der Flugzeugzelle in Bembridge ermöglicht Britten-Norman die direkte Kontrolle über die Fertigungsreihenfolge, die Werkzeuge und die Qualitätskontrollen. Zudem entfällt der Transport wichtiger Baugruppen quer durch Europa mitten in der Flugzeugfertigung. Beides wirkt sich unmittelbar auf die termingerechte Lieferung aus und erlaubt die Integration von Kundenspezifikationen bereits während der Montage anstatt der nachträglichen Anpassung.

Rund 350 Islander sind in über 70 Ländern auf sechs Kontinenten im Einsatz und haben insgesamt etwa 20 Millionen Flugstunden absolviert. Die zweimotorige Konfiguration mit der Möglichkeit zum Ausfall eines Triebwerks, die Lycoming O-540- und IO-540-Triebwerke sowie die Hartzell-Verstellpropeller sind in dieser Flotte seit Langem bewährt und werden durch ein weltweites Ersatzteil- und Wartungsnetz sowie durch die Zulassungen der Zivilluftfahrtbehörde (CAA), der EASA und des Verteidigungsministeriums unterstützt.

Ein Betreiber, der eine neue Islander in Betrieb nimmt, erwirbt ein Flugzeug, dessen Verhalten auf kurzen, nassen Start- und Landebahnen bereits bei 350 Flugzeugen und 20 Millionen Flugstunden dokumentiert ist. Die Produktionslinie wird sowohl personell als auch werkzeugtechnisch für die Abfertigung ausgestattet. Bembridge montiert jährlich über 30 Islander-Flugzeuge, und die erfahrenen Monteure bilden nun die zukünftigen Kollegen aus.

Peter Dowers, der im September 1978 als Monteur anfing und mit der 2317 seinen 500. Islander fertigstellte, hat in diesem Jahr die Fertigung der Flugzeugzelle sowie den Innenausbau an die Mitarbeiter der Werkstatt weitergegeben. Callum Trueman, der 2006 seine Ausbildung unter der Anleitung von Herrn Dowers begann, ist heute Produktionsleiter bei Bembridge.

Trueman sagte:

Als Lehrling unter Petes Führung habe ich viel von ihm gelernt, und nun musste das gesamte Team von Petes Wissen profitieren, um dieses Flugzeug zu entwickeln. Das wird uns in Zukunft helfen, ein qualitativ hochwertiges Produkt in kurzer Zeit herzustellen. Dieses Flugzeug ist Petes 500. und mein erstes, und das nächste ist bereits in Produktion.

Das Flugzeug ist für den staatlichen Flugdienst der Falklandinseln bestimmt und wird nach Abschluss der Flugtests in die letzte Phase seines Programms eintreten.

Richard Milne, Chief Operating Officer von Britten-Norman, erklärte:

Betreiber wollen zwei Dinge wissen: Wird das Flugzeug seinen Zweck erfüllen und wird es zum vereinbarten Termin geliefert? Die erste Frage ist seit Langem geklärt. Die Montage der Flugzeugzelle hier vor Ort sichert die zweite, denn so haben wir die Abläufe, die Werkzeuge und die Qualitätsstandards selbst in der Hand.

Britten-Norman öffnet die Produktionslinie in Bembridge für Betreiber und Medienvertreter. Anfragen zu Produktionsplätzen und Spezifikationen richten Sie bitte an unser Vertriebsteam.