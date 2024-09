Art Walk am Flughafen Düsseldorf wird verlängert

Duesseldorf Airport (Foto: Flughafen Düsseldorf)

Die Art Walk Ausstellung in Terminal 3 am Flughafen Düsseldorf wird bis zum 3. November 2024 verlängert.

Inspirierend, überraschend, anregend: Der Art Walk mit Arbeiten von Anne Berlit, Gereon Krebber, Matthias Schamp und Paul Schwer verwandelt das Terminal des Düsseldorfer Flughafens in einen Kunstparcours. Aufgrund des großen Erfolges wird der Art Walk nun einmalig um knapp zwei Monate bis zum 3. November 2024 verlängert.

Kunst von Relevanz von international erfolgreichen Künstlern der weltweit bedeutenden Kunstregion Düsseldorf und Rhein-Ruhr – dieses Konzept trifft auf großen Zuspruch. Vielfach gelobt werden der Flughafen für den Mut bei der Umsetzung und die Künstler für ihre kritische, klug in die Umgebung gesetzten Positionen.

Die Künstler bringen abseits der Museen und Galerien in temporär freien Shopflächen die Freiheit der Kunst ein und geben Passagieren und Besuchern neue Perspektiven mit auf den Weg. Anne Berlit zeigt Reisende, die an Grenzen stoßen, Gereon Krebber zerfließende Wabenstrukturen als Transmitter anderer Orte, Matthias Schamp projiziert sich selbst, wie er in das Innere eines Einfahrt-Verboten-Schildes reist, und Paul Schwer präsentiert einen magischen Urlaubsort in ständiger Transformation. Weitere Infos: www.dus.com/artwalk