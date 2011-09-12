Anflug auf den London City Airport

Der Stadtflughafen in den ausgedienten Hafendocks von London ist für die Piloten einer der interessantesten Anflüge und bedarf einer speziellen Schulung.

Der London City Airport erfreut sich bei den Reisenden grosser Beliebtheit, der Flughafen ist klein und gut überschaubar, zudem ist das Zentrum Londons und das Bankenviertel von Ostlondon in wenigen Minuten erreichbar. Für die Piloten stellt der Anflug und die Landung auf den Stadtflughafen Londons höhere Ansprüche, der Gleitweg ist viel steiler als auf normalen Instrumentenlandesystemen und die Piste hat nicht die Ausmasse eines internationalen Grossflughafens.

Lesen sie dazu die interessante Bildreportage.