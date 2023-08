American Airlines wird Flüge zwischen New York und Stansted einstellen

Die Fluggesellschaft American Airlinesgab bekannt, dass sie zukünftig keine Flüge mehr zwischen dem New Yorker John F. Kennedy International Airport und dem Londoner Stansted Flughafen anbieten wird.

American Airlines liess gestern, Mittwoch, erläutern, dass sie diese Flugstrecke nach weniger als einem Jahr nach der Einführung aus ihrem Angebot streichen werden.

Diese Veränderung, die am 02. Juli 2008 in Kraft treten wird, ist Teil eines Planes der führenden US-Fluggesellschaft, durch den Kosten gespart und die Kapazität um elf bis zwölf Prozent verringert werden soll. Diese Massnahme ergriff die Fluggesellschaft aufgrund der schnell steigenden Treibstoffpreise.

Die Flüge zum Londoner Heathrow Flughafen werden durch die Veränderung jedoch nicht tangiert sein.