Allegiant Air wächst weiter

Die Fluggesellschaft aus Las Vegas kann trotz widriger Marktverhältnisse ihre Kapazität um 5,2 Prozent ausweiten.

Allegiant erweiterte ihr Angebot gegenüber dem Vorjahresfebruar um 5, 2 Prozent auf 367 Millionen Sitzplatzmeilen. Die Angebotserweiterung konnte am Markt vollständig abgesetzt werden, die Auslastung verbesserte sich von 86,4 Prozent auf 90,2 Prozent. Im Februar 2009 flogen knapp 362.000 Fluggäste mit der erfolgreichen Fluggesellschaft aus Las Vegas, das entspricht einem Plus von 10,9 Prozentpunkten. Allegiant Air zeigt wie man sich in schlechten Zeiten in kleinen Nischenmärkten erfolgreich bewegen kann. Allegiant betreibt ihr ganzes Streckennetz mit älteren MD-80 Maschinen. Link: Allegiant