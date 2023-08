Alaska vergrössert Verkehr

Alaska Airlines kann für den Monat Februar ein leichtes Wachstum bei den Passagierverkehrszahlen vermelden.

Die Auslastung stieg im vergangenen Monat um satte 6,3 Prozentpunkte auf 79,8 Prozent. Die Airline flog mit einer Pünktlichkeitsrate von 86,2 Prozent und zeigte damit eine erheblich bessere Leistung als noch im letzten Jahr. Der Passagierverkehr stieg von 1,27 Milliarden im Februar 2008 auf 1,35 Milliarden an, während die Kapazität um 2,4 Prozent auf 1,69 Milliarden reduziert wurde. Die Anzahl beförderter Passagiere stieg um 0.9 Prozent auf 1,09 Millionen an. Auch die Schwestergesellschaft Horizon Air meldete einen Anstieg des Passagierverkehrs um 7,3 Prozent auf 178 Millionen, während die Kapazität gleich behalten wurde. Die Anzahl Passagiere stieg mit 1,7 Prozent auf 496.000 Personen leicht an. Die Auslastung kletterte um fünf Prozentpunkte auf 72,2 Prozent.