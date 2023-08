Aktionstag zur Ausstellung „Adler über Schlesien“

Am 25. April endet die Ausstellung „Adler über Schlesien“ und zieht mit vielen Exponaten, darunter Segelflieger, Modelle, alte Fotografien und Tierexponate weiter.

Verabschieden will das OSLM diese Sonderausstellung mit einem Aktionstag. Dieser findet am 18. April 2010 von 11- 18 Uhr statt. Hier können Jung und Alt noch einmal die Ausstellung bewundern und viel Neues entdecken und erleben. Es gibt echte Piloten, die den Gästen Rede und Antwort stehen, Flugzeuge zum anfassen und einen Malwettbewerb für Kinder zwischen sechs und zehn Jahren. Der Hauptgewinn: Ein Ausflug mit Führung zum Düsseldorfer Flughafen. Brieftauben und viele Flugvereine aus der Umgebung runden das Bild an diesem Tag ab. Aktionsflächen im und rund ums Museum sorgen für genügend Raum. Für Kulinarisches und Musik ist gesorgt.

Ausstellung OSLM