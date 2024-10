AirportAcademy arbeitet mit IGA Academy zusammen

Flughafen München (Foto: München Airport)

Die AirportAcademy des Flughafens München vereinbaren mit der IGA Academy in Istanbul eine Zusammenarbeit und fördern damit die Innovation im Flughafenwesen.

Die AirportAcademy des Flughafens München und die IGA Academy des Flughafens Istanbul haben eine Absichtserklärung (MoU) unterzeichnet, um gemeinsam innovative Trainingsprogramme zu entwickeln und die Ausbildung in der Luftfahrtindustrie auf ein neues Qualitätslevel zu bringen. Die Zusammenarbeit wird beiden Schulungszentren ermöglichen, den sich ändernden Anforderungen der Luftfahrtindustrie gerecht zu werden und den Teilnehmern eine umfassendere Lernerfahrung zu bieten. Die gemeinsam entwickelten Programme sollen auf die aktuellen und künftigen Bedürfnisse der Branche zugeschnitten sein. Regelmäßige Treffen zwischen den Akademien werden einen beständigen Dialog und den Austausch von Best Practices in der Aus- und Weiterbildung fördern, um die Qualität der Trainings kontinuierlich zu verbessern.

Der Austausch von Trainingsformaten und Dozenten ist ein wesentlicher Bestandteil der Absichtserklärung. Die Teilnehmer können so von einem breiteren Angebot an Kursen und einer größeren Vielfalt an Lehransätzen profitieren, was ihre Kompetenzen stärkt und sie optimal auf die Herausforderungen des Arbeitsumfelds vorbereitet

Darüber hinaus werden die IGA Academy und die AirportAcademy gemeinsame Marketing- und Werbeaktivitäten starten, um beide Institutionen als Vorreiter in der Branche zu positionieren. Diese strategische Ausrichtung soll dazu beitragen, die Sichtbarkeit und Reichweite beider Akademien zu erhöhen.

„Mit den Flughäfen München und Istanbul, die beide einen Spitzenplatz in der weltweiten Luftfahrt einnehmen, bündelt diese Partnerschaft unsere langjährige Erfahrung, um die Aus- und Weiterbildung im Luftverkehr neu zu definieren. Durch die Zusammenarbeit wollen wir innovative Trainingsprogramme schaffen, die nicht nur den sich wandelnden Bedürfnissen der Branche gerecht werden, sondern auch neue Maßstäbe setzen. Gemeinsam wollen wir die nächste Generation von Luftfahrtexperten fortbilden und sicherstellen, dass sie über die Fähigkeiten und das

Wissen verfügen, um in dieser dynamischen Branche höchste Standards aufrechtzuerhalten“, erklärt Alexander Hömer, Leiter der AirportAcademy.

Dr. Tunç Cavcav, Leiter der İGA Academy: „Wir freuen uns sehr, heute ein bedeutendes MoU mit der AirportAcademy zu unterzeichnen. Diese Absichtserklärung unterstreicht den Wert internationaler Partnerschaften bei der Förderung operativer Höchstleistung und des Wissensaustauschs in der globalen Luftfahrtlandschaft. In einer Branche, in der Zusammenarbeit weitaus wichtiger ist als Wettbewerb, ist eine länderübergreifende Zusammenarbeit in der Luftfahrtausbildung unerlässlich. Sowohl der Flughafen Istanbul als auch der Flughafen München haben ein reiches Erfahrungswissen und Kompetenzen für visionäre Projekte wie dieses. Zusammen werden wir uns auf gemeinsame Ausbildungsinitiativen, den Austausch von Personal und den Wissensaustausch konzentrieren, um die berufliche Entwicklung unseres Personals und der Stakeholder der Branche zu fördern. Die İGA Academy hat es sich zum Ziel gesetzt, einen Beitrag zur Schaffung nachhaltiger, hochqualifizierter Arbeitskräfte in der globalen Luftfahrt zu leisten und dabei die höchsten Standards in Bezug auf Sicherheit und Innovation zu gewährleisten. Diese Partnerschaft ist ein Beleg für unser Engagement, Brücken zu bauen, kontinuierliches Lernen zu fördern und eine Vorreiterrolle in der globalen Luftfahrtausbildung einzunehmen.“

Flughafen München