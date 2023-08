Airbus A380 erfolgreich unterwegs

Am Innovationstag von Airbus rühmte der Marketing Direktor A380, Richard Carcaillet, den Super Jumbo Airbus A380 als sehr zuverlässiges Transportmittel.

Das grösste Verkehrsflugzeug wird bereits von drei Fluggesellschaften im regulären Liniendienst betrieben. Singapore Airlines übernahm als Erstkunde ihren Super Jumbo im Oktober 2007. Der Geschäftsführer Chew Choon Seng ist des Lobes über den A380 voll. Das Flugzeug habe alle Erwartungen voll übertroffen, die Passagiere seien hochzufrieden, die Maschine sei äusserst zuverlässig und verfüge über eine gute Treibstoffeffizienz. Auf mehr als 4200 Linienflügen bei Singapore Airlines, Emirates Airlines und Qantas haben die vierzehn Airbus A380 Superjumbos bereits mehr als 41.000 Flugstunden absolviert. Mehr als 1.5 Millionen Fluggäste kamen schon in den Genuss eines A380 Fluges. Unter den Grossraumflugzeugen kann der A380 eindeutig als am Treibstoffeffizientesten bezeichnet werden, selbst die sehr effiziente Boeing 777-300 verbraucht auf einem 11.000 km langen Flug 10 Prozent mehr Treibstoff pro Prassagiersitz, bei dem 747-400 sind es 20 Prozent mehr. Airbus will bei ihren bestehenden Kunden mehr als 600 dieser Super Jumbos absetzten.Bild Airbus SAS