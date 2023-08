Airbus A350 Höhenruder wird in China gebaut

Das Höhenruder des neuen Airbus A350 wird bei Harbin Hafei Airbus Composite Manufacturing Center in China produziert.

Die chinesische Komponentenfabrikation ist ein Joint Venture zwischen dem europäischen Flugzeugproduzenten und der chinesischen Flugzeugindustrie. Airbus hat sich verpflichtet fünf Prozent der Arbeiten an der A350 XWB Zelle in China fertigen zu lassen. Die Höhenruder werden exklusiv durch das Harbin Hafei Airbus Composite Manufacturing Centre gefertigt und an den spanischen Hauptauftragnehmer Aernnova Aerospace SAU (ANN) geliefert. Die Höhenruder für den A350 XWB sind aus Verbundwerkstoff gefertigt und werden nach ersten Einzelfertigungen in Europa ab 2012 in China produziert.