Air China präsentiert Dezemberzahlen

Boeing 747-8I Air China (Foto: Boeing)

Air China konnte im Dezember 2024 insgesamt 11,967 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren elf Prozent mehr als im Vorjahresdezember.

Die verkauften Sitzplatzkilometer haben sich im Vergleich zum Dezember 2023 um 14,1 Prozent auf 22,527 Milliarden verbessert, die Kapazität wurde um 10,7 Prozent auf 28,991 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Auslastung war mit 77,7 Prozent um 2,3 Prozentpunkte besser ausgefallen als im Vorjahresdezember.

Air China transportierte im Dezember 2024 insgesamt 137,853 Tausend Tonnen an Luftfracht, das waren 17,9 Prozent mehr als im Dezember 2023. Die Frachtauslastung gab Air China mit 36,5 Prozent an, was einer Verschlechterung von 0,5 Prozentpunkten gleichkommt.

Das Jahr 2024 bei Air China

Im Berichtsjahr 2024 konnte Air China 155,311 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einer Verbesserung von 20,9 Prozent. Im Berichtsjahr 2024 lag das Angebot bei 356,113 Milliarden Sitzplatzkilometern, das entspricht einer Erhöhung von 19,2 Prozent. Nachgefragt wurden bei Air China im Berichtsjahr 2024 insgesamt 284,332 Milliarden Sitzplatzkilometer, das entspricht einem Wachstum von 29,9 Prozent. Die durchschnittliche Auslastung beim Passagierverkehr erreichte 79,8 Prozent, was einer Verbesserung von 6,6 Prozentpunkten gleichkommt.

Im Jahr 2024 transportierte Air China insgesamt 1.480 Tonnen Luftfracht, das entspricht einem Anstieg von 35,9 Prozent. Die durchschnittliche Frachtauslastung gibt Air China für das Jahr 2024 mit 37,5 Prozent an, Plus 6,2 Prozentpunkte.