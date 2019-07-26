Memmingen mit neuem Rekord

Allgäu Airport (Foto: Allgäu Airport)

Nach sieben Monaten steht fest, dass 2019 wieder ein Rekordjahr wird. Der Flughafen Memmingen schafft bereits in den ersten sieben Monaten eine Million Passagiere.

Bereits nach den ersten sieben Monaten dieses Jahres hat der Flughafen Memmingen die Schallmauer von einer Million Passagieren durchbrochen. Somit wird bis Ende 2019 erneut mit einem Rekordwert gerechnet.

Noch bevor der Juli zu Ende geht, verzeichnet der Airport schon den millionsten Fluggast. „So schnell haben wir diese magische Grenze noch nie erreicht“, freut sich Flughafen Geschäftsführer Ralf Schmid. „Unser Steigflug hält weiter an, der Zuspruch ist enorm.“ 1.492.553 Passagiere flogen im letzten Jahr von und nach Memmingen. Das entsprach einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 26,5 Prozent. Im laufenden Jahr wird mit rund 1,65 Millionen Passagieren gerechnet – obwohl der Flughafenbetrieb eine zweiwöchige Pause einlegen muss, da die Start- und Landebahn zwischen 17. und 30. September saniert und verbreitert wird.

Am Flughafen Memmingen beginnen nun, nicht nur aufgrund der sommerlichen Temperaturen, heiße Tage. Mit Beginn der Sommerferien steigt das Fluggastaufkommen erneut. In den kommenden 6 Wochen erwartet man in Memmingen 280.000 Passagiere. Das entspricht im Vergleich zum Vorjahres-Zeitraum einem Plus von 26 Prozent. In den Sommerferien werden insgesamt 1.600 Flüge zu 46 Zielen in Europa, Asien und Nordafrika durchgeführt. Im Vorjahr waren es im selben Zeitraum 39 Destinationen.

Wer stressfrei in den Urlaub starten möchte, sollte bereits vorab seinen Parkplatz online am Airport buchen. Ein freier Stellplatz ist dann garantiert. Zudem sollte man während der Ferienzeit genügend Zeit für Anreise und Check-in einplanen. Die Check-in Schalter sind stets zwei Stunden vor dem Abflug geöffnet. „Auch wenn unser Biergarten und unser Shop noch so verlockend sind, sollte man rechtzeitig am Gate sein“, rät Flughafen Geschäftsführer Ralf Schmid. Wenig und gemäß den Vorschriften gut vorbereitetes Handgepäck könne zudem die Sicherheitskontrolle beschleunigen.

Flughafen Memmingen