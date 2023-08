Air Canada kürzt weiter Kosten

Air Canada plant ihren jährlichen Gesamtaufwand um weitere US$489,3 Millionen zu reduzieren.

CFO Michael Rousseau sagte gestern gegenüber Journalisten, die Airline habe ihr Sparziel vom letzten Jahr um US$489,3 Millionen erhöht. Dazu werde sie alles in ihrer Macht stehende tun, es sei in der gesamten Firma ein grosses Bemühen feststellbar, die Kosten zu senken. Air Canada will das neue Ziel bis Ende 2011 erreichen und hat bislang US$250,5 Millionen eingespart.