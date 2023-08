Air Baltic meldet mehr Passagiere

Im August 2009 flogen mit der baltischen Fluggesellschaft Air Baltic 298.610 Fluggäste im Vorjahresaugust stiegen mit 294.354 leicht weniger Passagiere zu.

In den ersten acht Monaten des laufenden Jahres konnte Air Baltic ein Passagierwachstum von sechs Prozent verzeichnen. In dieser Zeitspanne flogen mit der Fluggesellschaft aus dem Baltikum 1,8001 Millionen Fluggäste. Im August 2009 startete Air Baltic zu 4.392 Flügen, dies waren 4 Prozent weniger als im Vorjahresaugust. Die Flugzeuge waren jedoch noch nie so gut ausgelastet wie im August 2009, der durchschnittliche Sitzladefaktor lag bei 77 Prozent, das waren 5 Prozentpunkte mehr als im Vorjahresaugust.