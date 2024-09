Air Astana baut Streckennetz nach Saudi-Arabien aus

Air Astana Airbus A321LR (Foto: Air Astana)

Air Astana offeriert vom 1. bis 28. Oktober 2024 zweimal wöchentlich Direktflüge von der Großstadt Schymkent nach Dschidda am Roten Meer.

Anschließend wird diese Verbindung einmal wöchentlich fortgeführt und eine zweite Route zwischen Schymkent und Medina eingerichtet. Ab dem 29. Oktober 2024 bedient Air Astana zudem zweimal wöchentlich die Strecke von der kasachischen Metropole Almaty nach Medina, was das bestehende Angebot von Almaty nach Dschidda ergänzt.

Auf allen Routen nach Saudi-Arabien setzt Air Astana komfortable Maschinen des Typs Airbus A321LR ein, ausgestattet mit 16 Sitzen in der Business Class und 150 in der Economy Class. Die Flugzeit von Schymkent nach Dschidda sowie nach Medina beträgt jeweils 5 Stunden und 35 Minuten; von Almaty nach Medina sind es 6 Stunden und 10 Minuten.

Dschidda ist nicht nur ein bedeutendes Wirtschaftszentrum und bekannt für seine Strände am Roten Meer, sondern auch reich an Sehenswürdigkeiten wie der King Fahd’s Fountain und der historischen Altstadt Al-Balad. Zudem ist die zweitgrößte Stadt Saudi-Arabiens nur eine Stunde mit dem Hochgeschwindigkeitszug von Mekka entfernt. Medina, mit ihrer Moschee des Propheten, gilt nach Mekka als die zweitwichtigste heilige Stadt des Islams.

Über die Air Astana Group

Die Air Astana Group ist, gemessen an Umsatz und Flottengröße, die größte Airline-Gruppe in Zentralasien und dem Kaukasus. Die Gruppe unterhält eine Flotte von 56 Flugzeugen, die von der Full-Service-Airline Air Astana (Erstflug im Jahr 2002) sowie von FlyArystan genutzt werden, dem 2019 gegründeten Low-Cost-Carrier. Damit betreibt die Gruppe Linienflüge, Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, Transitflüge auf Kurz- sowie Langstrecken und befördert außerdem Luftfracht. Dabei bedient sie innerkasachische, regionale und internationale Strecken in Zentralasien, dem Kaukasus, Fern- und Nahost, Indien sowie Europa. Bei den Skytrax World Airlines Awards wurde Air Astana zwölfmal in Folge zur „Best Airline in Central Asia and CIS” gekürt. Außerdem wurde Air Astana von der Airline Passenger Experience Association (APEX) in der Kategorie großer Fluggesellschaften mit fünf Sternen ausgezeichnet. Die Gruppe ist an der Kasachischen Börse, an der internationalen Börse von Astana sowie an der Londoner Börse gelistet (AIRA).