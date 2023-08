Aeroflot verschiebt Airbus Lieferung

Aeroflot hat bekannt gegeben, dass sie die geplante Lieferung von fünf Airbus Flugzeugen noch nicht entgegen nehmen kann.

Die russische Airline sagte, sie verfüge nicht über die Passagiere, um die zusätzliche Kapazität auszufüllen. Aeroflot hatte in der letzten Woche einen Rückgang der Passagierzahlen um zwölf Prozent gemeldet. Sie will deshalb die Lieferung von zwei A320-200 erst im ersten Quartal 2011 und im ersten Quartal 2012 annehmen und drei ausstehende A321-200 sollen im ersten und im dritten Quartal 2012 geliefert werden. Airbus rechnet dennoch damit, ihr Verkaufsziel für dieses Jahr zu erreichen. Sprecherin Stephanie Henrion sagte, man halte an den prognostizierten 483 Flugzeugen fest. Die Entscheidung von Aeroflot, die Lieferungen zu verschieben, bedeutet für Airbus einen vorläufigen Verzicht auf einen grossen Teil der US$ 450 Millionen, die die Jets wert sind.

