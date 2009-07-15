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AMR meldet Q2 Verlust

15.07.2009 PSEN
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American Airlines Muttergesellschaft AMR Corp. verzeichnet für das zweite Geschäftsquartal einen Verlust von US$ 390 Millionen.

AMR teilte heute mit, dass sie ohne die Kosten im Zusammenhang mit Grounding und Verkauf von Flugzeugen Ende Juni einen Verlust von US$ 319 Millionen für das zweite Quartal ausweisen muss. Das ist weniger, als Analisten erwartet hatten. Die Einnahmen gingen um 21 Prozent auf US$ 4,89 Milliarden zurück. Gemäss Angaben der AMR kostete der Ausbruch der Schweinegrippe die Airline US$ 50 bis 80 Millionen. Der Bericht der AMR Corp. war der erste der grössten US Fluggesellschaften für das zweite Quartal.

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