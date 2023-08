AA FlugbegleiterInnen wollen streiken

Die Gespräche zwischen der Geschäftsleitung der American Airlines und ihren Flight Attendants wurden abgebrochen, die Crew droht mit Streik.

Die Gewerkschaft der Professionellen FlugbegleiterInnen (APFA) teilte mit, sie werde die staatliche Streitschlichtungsbehörde anfragen, sie von den Vermittlungsgesprächen zu befreien, welche eine dreissigtägige „Abkühlungsphase“ beinhaltet. Die APFA warf der Geschäftsleitung vor, die Gespräche abrupt verlassen zu haben, nachdem die Gewerkschaft ihre Anliegen vorgebracht hatte, anstatt das Angebot ernsthaft in Erwägung zu ziehen. AA ihrerseits behauptet, der Vermittler habe die Sitzung vertagt, um ihr Gelegenheit zu geben, das Angebot zu prüfen. Inzwischen hat sich auch die Gewerkschaft der Transportarbeiter der Airline zu Wort gemeldet. Für sie ist es ganz offensichtlich, dass die Manageretage der American Airlines gar nicht an einem Einvernehmen mit ihren Angestellten interessiert ist. Sollte sich auch die TWU nicht mit der Geschäftsleitung einigen können, will sie sich den FlugbegleiterInnen im Streik anschliessen.