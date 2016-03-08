A-la-carte-Reisen mit airberlin

airberlin Airbus A321 (Foto: airberlin)

airberlin setzt auf individuelle Wünsche der Passagiere, diese können meistens vor Reiseantritt übers Internet gebucht werden.

Ein Sitzplatz in der ersten Reihe, mehr Beinfreiheit, eine leckere Currywurst oder zusätzliches Gepäck: Die Wünsche von Fluggästen sind so individuell wie sie selbst. Damit jeder Gast so fliegt, wie er es möchte, bietet airberlin zahlreiche Zusatzoptionen, die bereits während der Buchung oder bis wenige Stunden vor Abflug gegen Gebühr angemeldet werden können.

Und airberlin Gäste sind immer häufiger bereit, für zusätzlichen Reisekomfort zu zahlen. So stiegen neben der Nachfrage auch die Umsätze der Zusatzleistungen in den vergangenen Monaten um 2 Euro pro Passagier.

"Die Qualität der Extras ist entscheidend dafür, dass Gäste bereit sind, dafür zu zahlen. Mit Premium-Angeboten wie beispielweise unseren XL Seats bieten wir unseren Gästen einen echten Mehrwert zu bezahlbaren Preisen. Laut Skytrax haben wir dank der XL Seats den größten Sitzabstand aller Airlines in der Langstrecken-Economy*. Und wir haben viele weitere Ideen in der Pipeline, mit denen wir unser Produkt noch individueller an die Bedürfnisse der Gäste anpassen können", sagt Julio Rodriguez, Chief Commercial Officer bei airberlin.

Die häufigsten Zusatzleistungen, für die sich airberlin Gäste entscheiden, sind Sitzplatzreservierungen gefolgt von der Anmeldung von Zusatzgepäck und dem On-Board-Verkauf. Ein dynamisches und differenziertes Preissystem sorgt dafür, dass sich die Preise der Nachfrage anpassen.

Als einzige Airline in Europa bietet airberlin darüber hinaus die Möglichkeit, einen freien Nebensitz zu ersteigern. Bis 72 Stunden vor Abflug können Gäste mit einem gültigen Economy Class Ticket ihr Gebot abgeben. Ob dieses erfolgreich war, erfährt der Gast bis 12 Stunden vor Abflug.

Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal von Deutschlands zweitgrößter Airline ist auch das Jahres-Abo für kostenpflichtige Extras: die topbonus Service Card. Inhaber der Service Card erhalten für 119 Euro im Jahr viele Zusatzleistungen kostenfrei oder zu vergünstigten Preisen. So können sie beispielsweise je nach Tarif mindestens ein zusätzliches Gepäckstück bis 23kg sowie Sportgepäck mitnehmen und sparen bei der Reservierung von XL Seats je Flugstrecke bis zu 15 Euro. Weitere Informationen unter:

www.airberlin.com/servicecard.

Alle kostenpflichtigen Extras sind auf www.airberlin.com, rund um die Uhr telefonisch über das airberlin Service Center unter 0180 6 - 334 334 (dt.

Festnetz: 0,20 Euro pro Anruf/ dt. Mobilfunknetz: max. 0,60 Euro pro Anruf) oder im Reisebüro buchbar.

* Skytrax: http://www.airlinequality.com/info/seat-pitch-guide/

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