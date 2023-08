Kalitta Air Boeing 747 kommt von Piste ab

Kalitta Air Boeing 747-400 Vollfrachter (Foto: Team Aero Spotting)

Bei der Landung auf dem Ningbo Lishe International Airport in China ist ein Frachtjumbo von Kalitta Air von der Piste abgekommen und im Gras stecken geblieben.

Der Kalitta Air Frachtjumbo vom Typ Boeing 747-481F startete am 6. August 2023 um 13:25 Uhr auf dem Flughafen von Anchorage in Richtung Ningbo in China, wo er nach knapp 10 Stunden auf der Piste 31 landete. Der Vollfrachter kam beim Ausrollen aus noch nicht geklärten Gründen rechts von der Piste ab und blieb im weichen Grasboden stecken. Der Unfall ereignete sich heute um 15:18 Uhr Lokalzeit. Der Ningbo Lishe International Airport verfügt nur über eine Piste, der Jumbo ist so unglücklich neben der Landebahn stecken geblieben, dass ein sicherer Flugbetrieb unmöglich ist, bis der Jumbo geborgen und weggeschleppt ist. Laut einem NOTAM bleibt der Flughafen voraussichtlich bis heute Nacht um 22:00 Uhr UTC geschlossen. Alle Besatzungsmitglieder blieben bei dem Missgeschick unverletzt.

UPDATE: 8. August 2023, 10:00 Uhr

AD CLSD

Effective 8 Aug, 0525Z

Expires 8 Aug, 0800Z

Duration 2h35m

Das NOTAM ist nicht mehr publiziert. Wir gehen davon aus, dass der Kalitta Air Frachtjumbo aus dem Weg geräumt werden konnte und der Ningbo Lishe International Airport wieder geöffnet ist. Heute Morgen um 07:30 Uhr war der Flughafen per NOTAM noch geschlossen.

Kalitta Air Boeing 747-481F blockiert in Lishe Ningbo die Piste (Foto: Airport Authority)

Das Flugzeug

Bei dem Flugzeug handelt es sich um den Boeing 747-481F Vollfrachter mit der US-amerikanischen Kennung N401KZ. Der Jumbo wurde mit der Seriennummer 34016 LN:1360 im Mai 2005 in Verkehr gesetzt. Der Frachter erlitt bei dem Zwischenfall wahrscheinlich keinen Schaden.

Das Wetter

Zum Unfallzeitpunkt herrschte über dem Flughafen von Lishe Ningbo ein Gewitter. Die Wolkenbasis lag auf 1600 Fuss, die Sicht war gut und die Temperatur wurde mit 29 Grad angegeben. Der Wind lag laut METAR in der Landebahnrichtung und war mit 4 Knoten relativ schwach. Die Landebahn könnte nass gewesen sein und den unglücklichen Zwischenfall begünstigt haben.

METAR

ZSNB 070800Z 31002MPS 9999 FEW010 FEW030CB 29/27 Q0998 RETS NOSIG=

ZSNB 070700Z 27002MPS 210V320 9999 -TSRA FEW008 BKN016 FEW030CB 27/27 Q0998 RESHRA BECMG TL0850 NSW=

NOTAM

AD CLSD.

Effective 7 Aug, 1509Z

Expires 7 Aug, 2200Z

Duration 6h51m

Der Flughafen Lishe Ningbo ist immer noch geschlossen (7. März 20:00 Uhr Lokalzeit), es sieht nicht so aus, dass die Bergung der Boeing 747 einfach von statten geht.