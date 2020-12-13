Citation II macht Bruchlandung

Bruchlandung Cessna 551 Citation II/SP Lufkin Angelina County Airport (Foto: AP Authority)

Am Mittwoch, den 2. Dezember 2020, machte eine Cessna Citation II auf dem Angelina County Airport eine Bruchlandung, alle drei Insassen kamen dabei mit dem Schrecken davon.

Der zweistrahlige Business Jet vom Typ Cessna 551 Citation II/SP startete am Morgen, den 2. Dezember 2020, auf dem Austin-Bergstrom International Airport in Texas zu einem Flug zum Lufkin Angelina County Airport, dieser liegt rund 300 Kilometer Nordöstlich von Austin ebenfalls in Texas. An Bord der Maschine befanden sich neben dem Piloten zwei Passagiere. Die Citation II setzte um 08:42 Uhr Lokalzeit auf der 1.300 Meter langen Piste 16 zur Landung an. Die Maschine setzte normal auf, nach dem Touchdown gelang es dem Piloten jedoch nicht, das Flugzeug vor dem Landebahnende zu stoppen, sie raste übers Pistenende hinaus, und blieb nach rund 100 Metern im unbefestigten Boden stecken. Währen dieser Runway-Excursion brach das Fahrwerk ein. Die Citation II wurde bei diesem Unfall erheblich beschädigt. Einer der drei Insassen wurde bei dieser misslungenen Landung leicht verletzt, die beiden anderen zogen sich keine Blessuren zu. Laut Aussagen des Piloten haben die Bremsen der Citation II versagt. Die US-amerikanische Transportbehörde NTSB hat eine Unfalluntersuchung eingeleitet, diese muss nun zeigen, was bei der Landung schief gegangen ist.

Das Flugzeug

Bei dem verunglückten Flugzeug handelt es sich um eine zweistrahlige Cessna 551 Citation II/SP. Das Flugzeug mit Baujahr 1978 trägt die Seriennummer 551-0095 und ist in den Vereinigten Staaten von Amerika auf die Kennung N48DK immatrikuliert. Die Citation II gehört an Aviation Star S II LLC.

Das Wetter

Zu dem Unfallzeitpunkt herrschte Wind aus Südöstlicher Richtung mit einer Stärke von 10 Knoten (18 km/h), es regnete leicht. Die Bewölkungsuntergrenze lag bei 9.000 Fuss.

METAR

KLFK 021353Z AUTO 12010KT 10SM -RA OVC090 09/05 A3012 RMK AO2 RAB30 SLP198 P0000 T00890050

KLFK 021453Z AUTO 10006KT 6SM -RA BR BKN065 OVC080 09/07 A3015 RMK AO2 SLP208 P0009 60009 T00890067 53013

Über die Cessna 551 Citation II