Cessna Citation II über der Ostsee abgestürzt

Cessna Citation II Unglücksflugzeug vom 4. September 2022 (Foto: Team Spottit)

Eine Cessna Citation II ist am 4. September 2022 über der Ostsee abgestürzt, alle vier Insassen kamen dabei ums Leben.

Der zweistrahlige Business Jet vom Typ Cessna 551 Citation II/SP startete am Sonntag, den 4. September 2022, um 14:56 Uhr Lokalzeit auf dem Jerez-La Parra Airport und wollte zum Flughafen Köln Bonn fliegen. An Bord der Cessna Citation II waren neben dem Piloten drei weitere Personen. Der Pilot meldet über Spanien Probleme mit der Druckkabine, er führte den Flug trotzdem fort. Bereits über Nordspanien brach der Funkkontakt zu der Citation II komplett ab. Die Maschine wurde daraufhin über Spanien von Eurofighter Kampfjets abgefangen und nach Frankreich begleitet, hier übernahmen französische Jets die weitere Verfolgung. Vom Cockpit her kam keine Antwort auf Anrufe auf der Notfrequenz, dies deutet daraufhin, dass der Pilot und die Passagiere wegen Sauerstoffmangel ohnmächtig wurden und nicht mehr ansprechbar waren. Die Cessna Citation II flog laut Informationen von diversen Flight Trackern über der Destination Köln Bonn auf Kurs Nordost weiter und stürzte nach einer Flugzeit von rund 4 Stunden und 45 Minuten um 19:44 Uhr vor der Küste Litauens aus einer Flughöhe von 36.000 Fuss (10.972 Meter) ab. Alle vier Insassen kamen bei dem Unfall ums Leben, die Absturzstelle konnte von den Rettungskräften rasch lokalisiert werden, da die Cessna Citation II während dem ganzen Irrflug von Kampfflugzeugen und über Radaranlagen der Flugsicherung und des Militärs genau verfolgt wurde.

Flugweg der Cessna Citation OE-FGR vom 4. September 2022

Das Flugzeug

Bei dem Flugzeug handelt es sich um eine Cessna Citation II. Die Cessna 551 Citation II/SP war auf die österreichische Kennung OE-FGR immatrikuliert und wurde als Seriennummer 551-0021 im Jahr 1979 gebaut. Die Cessna Citation II kann durch einen Piloten geflogen werden.

Das Wetter

Das Wetter war auf der ganzen Flugstrecke als gut zu bezeichnen, die Citation II flog auf einer Flughöhe von 36.000 Fuss (10.972 Meter).

LINK: Die Cessna Citation II