Alaska Airlines Boeing 737 verliert im Flug Fenster

Ein Flug von Alaska Airlines musste am späteren Freitagnachmittag nach Portland zurückkehren, nachdem mitten im Flug ein Notausstiegsfenster aus dem Rumpf geborsten ist.

Alaska Airlines Flug 1282 startete am späteren Freitagnachmittag, den 5. Dezember 2024, um 16:52 Uhr auf dem Portland International Airport zu einem Flug nach Ontario zum Ontario International Airport. Laut Alaska Airlines befanden sich 174 Passagiere und sechs Besatzungsmitglieder an Bord der Boeing 737-9 MAX. Während dem Flug verlor die Boeing 737-9 ein Notausstiegsfenster auf der linken Seite des Flugzeugs. Die Piloten kehrten zum Ausgangsflughafen Portland zurück und landeten dort um 17:30 Uhr sicher. Bei dem ernsthaften Zwischenfall kamen alle Passagiere und Besatzungsmitglieder mit dem Schrecken davon.

Alaska Airlines Boeing 737-9 verliert Fenster im Flug (Foto: Twitter)

Das unglückliche bei diesem Zwischenfall ist, dass es sich bei der Boeing 737 um eine neue Boeing 737-9 MAX handelt. Der US-amerikanische Flugzeughersteller Boeing hat den Zwischenfall bestätigt.

BREAKING: Alaska Airlines plane makes emergency landing in Portland, Oregon after window blows out in mid-air.



Several items, including phones, were sucked out of the plane when it suddenly depressurized. Everyone is safe. pic.twitter.com/BtOB1RU3tn