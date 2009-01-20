Frohe Botschaft für den Segelflug
Vor kurzem gab Schempp-Hirth auf seiner Homepage bekannt, das die Fertigung eines neuen Segelflugzeuges auf dem Programm steht. Auch Flugzeughersteller Alexander Schleicher bringt ein neues Modell auf dem Markt, die ASH-31MI.
Der Segelflugzeughersteller Schempp-Hirth entwickelt mit dem Doppelsitzer Arcus ein neues Flugzeug. Der Flugzeughersteller möchte damit eine Alternative zu den Offene-Klasse Flugzeugen bieten. Das Flugzeug soll eine Ergänzung zum Duo-Discus bieten, hat 20 m Spannweite und Wölbklappen. Den Arcus gibt es als reines Segelflugzeug, als Eigenstarter oder als Turboversion. Der Prototyp soll voraussichtlich noch dieses Jahr fliegen. Schempp-Hirth hat den Arcus entwickelt, um einem immer stärker werdenden Verlangen der Segelflugpiloten nachzukommen: Ein Segelflugzeug, dass die Leistungsfähigkeit und die Vorzüge des “zu zweit Fliegens“ eines Doppelsitzers, mit der Wendigkeit und Handlichkeit eines Einsitzers vereint. Zudem ist der Arcus ein Flugzeug, das im Segelflug zukunftsweisend ist, da die 20 m Doppelsitzerklasse immer populärer wird. Die Flügelgeometrie gab dem Arcus seinen Namen (Arcus, lat.: der Bogen). Ähnlich wie beim Duo-Discus ist der Flügel zuerst nach vorne gestreckt und dann nach hinten. Die Wendigkeit des Arcus wird durch die Kombination von Wölbklappen und Querruder realisiert. Der Rumpf baut auf dem schon beim Nimbus 4 DLM und dem Duo-Discus XL bewährten Konzept auf. Beim Antriebskonzept arbeitet Schempp-Hirth mit Fa. Lange Aviation aus Zweibrücken zusammen. Lange Aviation ist für die Elektrische Antriebseinheit zuständig. Für die Turbo-Version wird das Oehler-Turbo-System mit einem Solo 2350-Motor verwendet. Die Eigenstartversion hat einen Solo 2625-2-Motor von Binder.
Technische Daten: Arcus
Weiterführende
Informationen zum Arcus:
Fa. Lange Aviation GmbH
Brüsseler Strasse 30, D-66482 Zweibrücken
Telefon: +49 (0) 6332 / 9627-0
Email: [email protected]
www.lange-flugzeugbau.com
SCHEMPP - HIRTH Flugzeugbau GmbH
Krebenstraße 25
D-73230 Kirchheim/Teck
Germany
Telefon: +49.7021 / 7298 - 0
Fax: +49.7021 / 7298 - 199
Email: [email protected]
www.schemmp-hirth.com
Die ASH-31Mi von Alexander Schleicher
Auch
Alexander Schleicher bringt ein neues Flugzeug auf den Markt. Nach der
Einstellung der ASW-22 und der ASH-25, hat die Firma nun ein
selbststartendes Flugzeug entwickelt, dass sowohl in der 18-m-Klasse
geflogen werden kann, als auch in der Offenen-Klasse mit 21 m
Spannweite. Der Flügel wird zum Abrüsten bei einer
Halbspannweite von 7,0 Metern geteilt. Auf diese Weise passt das
Flugzeug in einen normalen Standardanhänger. Ausserdem sind
die Winglets wie bei der ASG-29 und der ASW-28-18 bei beiden
Spannweiten abnehmbar. Das Flugzeug zeichnet sich durch eine sehr gute
Wendigkeit aus, da die Querruder fast bis zu Flügelspitze
reichen. Das Konzept für die Wölbklappen wurde von
der ASG-29 übernommen. In den Wölbklappen und
Querrudern sind Blastubulatoren verwendet worden. Das sind kleine
Löcher in der Flügelhaut, durch welche Luft
ausgeblasen wird. So wird erreicht, dass sich die laminare
Strömung an den Löchern vom Profil ablöst
und in eine turbulente Strömung umwandelt. Damit wird die
Bildung einer Ablöseblase verhindert. Das erzeugt zwar mehr
Widerstand, aber immer noch weniger, als der einer
Ablöseblase. Diese entsteht an der Hinterkante des
Tragflügels, da dort der Druck ansteigt. Eine andere Methode,
um einer Ablöseblase entgegenzuwirken ist das Zick-Zack Band.
Schleicher typisch ist das optimierte Sicherheitscockpit und dessen
Interieur. Der Kunde kann zwischen verschiedenen Materialien
für die Cockpitgestaltung wählen. Die
Kopfstütze und die Rückenlehne sind während
des Fluges verstellbar. Der Einstieg wird durch einen mit der Haub nach
oben klappbaren Instrumentenpilz erleichtert. Das Antriebskonzept
basiert auf einem Drehkolbenmotor von Austro Engines. Der 16 Liter Tank
im Rumpf reicht etwa für eine Stunde Motorlaufzeit. 56 PS
bescheren dem Flugzeug eine Steigrate von 4 m/s. Das Triebwerk
erfordert keine Grundüberholung und hat keine
Lebensdauerbegrenzung. Es bleibt nun abzuwarten, ob der von Schleicher
eingeschlagene Weg der Kombination eines 18-m-Klasse Flugzeuges mit
Offene-Klasse Option sich als richtig erweist. Fest steht jedoch, dass
Schleicher mit diesem Konzept neue Wege beschreitet und seine Klasse
unter Beweis stellt.
Der Prototyp der ASH-31Mi ist derzeit noch im Bau, der Erstflug soll aber schon bald erfolgen. Die Serienproduktion soll Anfang 2010 beginnen.
Technische Daten: ASH-31Mi
Weiterführende
Informationen:
Alexander Schleicher GmbH & Co. Segelflugzeugbau
Postfach 60 D-36161 Poppenhausen (Wasserkuppe)
Telefon: +49 (0) 6658 / 89-0
Telefax: +49 (0) 6658 / 89-40
Email: [email protected]
www.alexander-schleicher.de