1. Passagierflug über der Schweiz

In der Touristenmetropole Luzern wurde vor 100 Jahren vom 10. bis zum 16. September 1910 eine internationale Flugwoche mit Flugapparaten schwerer als Luft abgehalten, an diesem Anlass gelang der erste Passagierflug über Schweizer Boden.

In der Touristenmetropole Luzern wurde vor 100 Jahren vom 10. bis zum 16. September 1910 eine internationale Flugwoche mit Flugapparaten schwerer als Luft abgehalten, an diesem Anlass gelang der erste Passagierflug über Schweizer Boden.

Die erste grosse Flugwochenschau in Luzern fand auf der Allmend statt. Die weite Fläche der Luzerner Allmend bot sich für die Fliegerei der ersten Tage geradezu an. Vom 10. bis zum 16. September 1910 führte die Luftschiffstation Tribschen auf der Allmend ein Flugmeeting mit Flächenflugzeugen durch. Über der Stadt Luzern und dem Vierwaldstättersee kreuzte zu dieser Zeit bereits das Luftschiff Ville de Lucerne täglich mit begeisterten Passagieren umher und führte die noble Gesellschaft in die Welt der Vogelperspektive ein.

Luftschiff Ville de Lucerne (Foto durch H. Meyer)

An der Flugwochenschau haben vier Flugapparate teilgenommen, unter den Piloten befanden sich die Brüder Dufaux, Kuhling, Amerigo, Emile Taddeoli, René Vallon und Ernest Failloubaz. Der Eröffnungsflug wurde durch Kuhling bestritten. Am 12. September 1910 gelang dem französischen Piloten René Vallon mit seinem Luftfahrzeug, einem Sommer Doppeldecker, der erste Passagierflug mit einem Flugzeug schwerer als Luft über der Schweiz. Als Fluggast begleitete ihn nicht eine Schweizerin sonder seine Ehefrau. Durch dieses Ereignis schrieben die Flugtage von Luzern einen weiteren Teil in der Schweizer Luftfahrtgeschichte.

René Vallon mit seiner Frau im Sommer Doppeldecker

Der Flieger René Vallon war Inhaber der französischen Pilotenlizenz 109, die ihm am 21. Juni 1910 ausgestellt wurde. Der Flugpionier wurde durch seine Flüge in China bekannt. 1911 flog er als erster Mensch mit seinem Sommer Doppeldecker über chinesischem Boden seine Runden. Im Mai 1911 ereilte ihn über der Rennstrecke von Kiangwan in der Nähe von Shanghai der Fliegertod, als er während eines Demonstrationsfluges aus einer Höhe von 200 Metern abstürzte.

Text: Robert Kühni