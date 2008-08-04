FSDreamTeam Zürich

Unser FSIM Autor Frank Schlauri hat für uns die Zürich-Szenerie, des FSDreamTeam getestet.

Der Flughafen Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) ist der grösste Flughafen der Schweiz. Nun gibt es den Airport auch für den FS9 und den FSX. Das 32.50 USD teure Add On kann auf der Herstellerseite unter fsdreamteam.com bezogen werden, die Bezahlung erfolgt über Kreditkarte oder PayPal. Ich verwende die Szenerie mit dem FS9 und Flylogic Switzerland Professional.

Installation:

Damit man die Katze nicht im Sack kaufen muss, hat sich FSDreamTeam etwas ausgedacht, denn man kann das Add On zuerst einige Minuten lang testen, bevor man es kaufen tut. Man lädt sich dazu die FS9/FSX Download-Version auf der Herstellerseite herunter. Aber aufgepasst! Benutzer des FS9 mit der Flylogic Switzerland Professional Software müssen eine separate Download-Version auf der Internetseite herunterladen. Die Szenerie wird mittels Autoinstall-Programm installiert und erfolgt problemlos.

Screenshots (Bild: FSDreamTeam)

Einbettung in Flylogic Switzerland Professional:

Die FSDreamTeam Szenerie Zürich bettet sich extrem gut in die photorealistische Szenerie von Flylogic ein. Der Übergang von dem Airport-Areal zu der Photoszenerie wurde sehr weich gestaltet.

LSZH: Im Anflug (Bild: Frank Schlauri)

Das Mesh von Flylogic Switzerland Professional ist fast identisch mit der FSDreamTeam Zürich Szenerie. Man spürt sehr stark, dass sich die Entwickler des Add On’s Mühe gegeben haben.

LSZH aus der Luft (Bild: Frank Schlauri)

Der Airport selbst:

Der Flughafen verfügt über drei Runways, RWY 28/10, RWY 32/14 und RWY 34/16. Auf dem Ground von FSDreamTeam Zürich ist das Taxing mit dem Flugzeug ein Genuss, da die Ground-Texturen extrem schön gemacht wurden. Der ganze Airport wurde komplett beschildert.

LSZH (Bild: Frank Schlauri)

Die Gebäude wurden sehr realistisch gestaltet, wie auch der Tower, das Parkhaus oder die Terminals.

Fluggastbrücken, LSZH (Bild: Frank Schlauri)

Wer meint der Airport ist ausschliesslich für Airliner gedacht, der täuscht sich, den der Flughafen verfügt unteranderem auch über ein GAC (General Aviation Center).

LSZH, General Aviation (Bild: Frank Schlauri)

Auch die Docks mit Gates wurden super modelliert. Das Add On ist AES (Airport Enhancement Services) kompatibel, leider ist das Programm AES nicht beim Kauf von FSDreamteam Zürich dabei.

LSZH, Gates (Bild: Frank Schlauri)

Performance:

Jetzt fragt man sich, ob denn der Airport nicht an die Frames geht, aber der Airport geht nicht an die Frames, die Performance bleibt genial hoch, dank der von FSDreamTeam verwendeten LOD-Technik. Daher ist die Szenerie auch für Benutzer mit einem schwächeren PC-System gut geeignet, also eine Szenerie für Jedermann.

Fazit:

Ich habe noch nie eine derart schöne und realistische Szenerie wie FSDreamTeam Zürich gesehen, zudem ist sie alles andere als Performance- lastig, dank LOD-Technik. Zu der Investition von 32.50 USD kann ich nur raten, denn man bekommt sehr viel für sein Geld geboten.

Vielen herzlichen Dank unserem FSIM Autoren Frank Schlauri