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Red Arrows

08.02.2008 RK
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Die Stars der Royal Air Force! Die Red Arrows sind eine der grössten Staffel in der Szene.

Geschichte

In der Royal Air Force verfügt der Jet Formationskunstflug über eine grosse Tradition. Nach der ersten Vampire Staffel führten viele Einheiten ihre eigenen Teams, bis 1965 das offizielle RAF Kunstflugteam ins Leben gerufen wurde. Die Red Arrows flogen ihre erste Show am 6. Mai 1965 über Little Rissington auf 7 Folland Gnat T1 Trainingsflugzeugen. Der schnittige Trainer Volant Gnat verhalf den Red Arrows rasch zu grosser Beliebtheit. Mit diesem Jet tourte die Staffel der Royal Air Force zwischen 1965 und 1979 bis die grazile maschine durch den leistungsstarken British Aerospace Hawk T1 abgelöst wurde.

Red Arrows

Die Red Arrows heute

Bei den Red Arrows handelt es sich wie bei den Frecce Tricolori und der Patrouille de France um ein Profiteam. Die Piloten werden von ihren Frontstaffeln für zwei bis drei Jahre zu den Red  Arrows abkommandiert. Hier trainieren sie täglich an dem ausgefeilten Flugprogramm, das zum feinsten in der Szene zählt. In einer Saison zeigen die Engländer ihr Können auf bis zu 140 Shows im In- und Ausland, in den letzten 30 Jahren absolvierten sie 4000 Auftritte in 52 Ländern.

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Red Arrows auf Hawk Trainern (Archiv Robert Kühni)

Die Red Arrows

Land  Grossbritannien 
Offizielle Bezeichnung  Royal Air Force Aerobatic Team 
Einsatzstaffel  Central Flying School 
Heimat Basis  RAF Station Cranwell, (Scampton) 
Flugzeug  British Aerospace Hawk T1 
Team Grösse  9 Hawks 
Team Stärke  13 Hawks 
Anzahl Vorführungen pro Saison  ca. 80
Anzahl Auftritte pro Saison bis zu 140
Gründungsjahr 1964

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Staffelabzeichen Red Arrows

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