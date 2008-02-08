Die Frecce Tricolori aus Italien

Die Asse aus Italien! Die Frecce Tricolori auf ihren MB339 PAN gehören zu den besten im Geschäft der militärischen Kunstflieger.

Geschichte

Das Akrobatik Team der italienischen Luftwaffe wurde am 1. März 1961 in Rivolto gegründet. Die Staffel wird unter dem Namen Pattuglia Acrobatica Nazionale PAN, Frecce Tricolori geführt. Die Funktion des Displayteams übernimmt die 313. Aerobatic Training Squadron, die bis heute in Rivolto bei Udine in Norditalien beheimatet ist. In den ersten zwei Jahren führte das Team ihre perfekten Kunstflugfiguren auf dem Einsatzflugzeug F-86 Sabre vor. Von 1963 bis 1983 begeisterte die Frecce Tricolori mit dem Erdkampfflugzeug Fiat G91R/ G91PAN die Zuschauermengen. Seit 1983 fliegen die Italiener ihre ausserordentlich eindrucksvollen Formationskunstflüge mit zehn Maschinen vom Typ Aermacchi MB339PAN. Die Jettrainer sind mit einer Rauchanlage ausgerüstet und wurden vom Hersteller direkt an das Kunstflugteam geliefert.

Die Frecce Tricolori heute

Die Piloten der Frecce Tricolori dienen ursprünglich in den Frontstaffeln der italienischen Luftwaffe und sind neben der Tätigkeit als Kunstflieger im Team für die sekundäre Aufgabe als Erdkämpfer auf der MB339 ausgebildet. Bei der italienischen Formation handelt es sich um das grösste Team der militärischen Kunstflugstaffeln. Sie begeistern Jahr für Jahr bei etwa vierzig Auftritten eine grosse Fangemeinde auf in- wie ausländischen Airshows mit Präzisionsflügen auf höchstem Niveau. Überschattet wird die Geschichte der Frecce Tricolori durch die grösste Airshow-Katastrophe, bei der nach einem Zusammenstoss von drei Maschinen über der amerikanischen Luftwaffenbasis Ramstein in Deutschland 70 Menschen ums Leben kamen. Das italienische Team verfügt heute wieder über einen sehr guten Ruf und wird als Kunstflugteam auf der ganzen Welt sehr geachtet.

Die Frecce Tricolori auf MB339 PAN (Archiv Robert Kühni)

Frecce Tricolori

Land Italien Offizielle Bezeichnung Pattuglia Acrobatica Nazionale Heimat Basis Rivolto Air Base, Udine Flugzeug Aermacchi MB339A und MB339PAN Team Grösse zehn MB339 Team Stärke 18 MB339 Anzahl Vorführungen pro Saison ca. 60 bis 70 Anzahl Auftritte pro Saison ca. 40 Airschows Gründungsjahr 1. März 1961