Wissenswertes über Winglets

Condor Boeing 767 Winglets (Foto: Condor)

Auswirkungen von Winglets auf die Aerodynamik eines Flugzeuges.

Für die einen bedeutet es einfach nur pure Ästhetik, für die anderen bedeutet es eine glorreiche Erfindung, welche die Luftfahrt fast schon revolutioniert hat: Winglets.

Fast kein Flugzeug der heutigen Generation kommt mehr ohne Winglets aus. Für die meisten unter uns gehört ein Winglet einfach zum Flugzeug, doch die wenigsten wissen wirklich genau wieso und weshalb Winglets überhaupt entwickelt werden. Viel spannender noch ist die Frage: Warum hat dieser Airbus A330-300 von Gulf Air ein solches Winglet?

Airbus A330-300 Gulf Air (Archiv: Robert Kühni)

Diese Fragen und noch vieles Mehr zum Thema Winglets, lesen Sie in der Maturaarbeit von Yves Mayer, einem begeisterten Luftfahrt Enthusiasten, welcher keine Mühe gescheut hat, uns an seinen Untersuchungen zum Thema Winglets teilhaben zu lassen.

Auswirkungen von Winglets auf die Aerodynamik eines Flugzeuges