Skyguide präsentiert Ausflugtipps ohne abzuheben

Skyguide Tower Bern Belp (Foto: Skyguide)

Die Flugsicherung Skyguide hat Tipps mit zahlreichen interessanten Ausflugszielen zu Flugplätzen in der Schweiz veröffentlicht und zeigt damit auch Reisemöglichkeiten, ohne abzuheben auf.

Bern-Belp, Genf, Locarno, St. Gallen-Altenrhein, Zürich-Kloten - diese Namen wecken das Fernweh von Reiselustigen. Auch wenn man diesen Sommer nicht mit dem Flugzeug in die Ferien fliegt, kann man in der Schweiz die Faszination der Luftfahrt hautnah erleben: Von historischen Stätten bis hin zu modernen Flughäfen – die Schweizer Flugsicherung Skyguide zeigt eine Auswahl von Flugplätzen, die einen besonderen Zugang zur Schweizer Luftfahrt bieten.

Skyguide Fluglotsin in der ACC (Foto: Skyguide)

Flugplätze ermöglichen, hautnah am Geschehen der Aviatik teilzuhaben. Von der Beobachtung des Flugverkehrs bis hin zu geführten Touren und interaktiven Ausstellungen bieten sie abwechslungsreiche Erlebnisse für Jung und Alt. Ein Flughafen ist nicht nur ein wichtiges Drehkreuz für den Luftverkehr, sondern auch ein Ort, an dem Besucherinnen und Besucher die Faszination der Luftfahrt hautnah erleben können. So entdecken Reiselustige spannende Destinationen und erleben die Fliegerei aus einer neuen Perspektive.

Schweizer Orte am Boden, die besondere Zugänge zum Reiseziel "Luftraum" anbieten

Flugplatz Alpnach – Militärflugplatz und Helikopter-Kompetenzzentrum der Schweizer Luftwaffe: Gruppen ab zehn Personen können im Helikopter-Kompetenzzentrum der Schweizer Luftwaffe eine Führung buchen und dabei jede Menge spannende Fakten über den Militärflugplatz Alpnach und alles drum herum erfahren.

Flugplatz Alpnach Helikopter Betrieb (Foto: VBS)

Flugplatz Bern-Belp – Flugplatz für Privat- und Geschäftsflüge: Im Sommer geht es rund um den Flugplatz Bern-Belp lebhaft zu und her, denn in unmittelbarer Nachbarschaft befindet sich das Giessenbad. Das schöne Freibad garantiert Spass, Naturnähe und neben der Sicht auf die Berge auch einen tollen Blick auf die An- und Abflüge des Flugplatzes.

Flughafen Bern Belp (Foto: Flughafen Bern)

Flugplatz und Kontrollzentrum Dübendorf – Militärflugplatz für Transporthelikopter und -flugzeuge sowie Standort von Skyguide: Bei einem Besuch des Flieger-Flab-Museums in Dübendorf lässt sich die Geschichte der Schweizer Militärfliegerei und der Fliegerabwehr erleben. In dieser Flugzeughalle kann man die Entwicklung der Maschinen bestaunen, im Cockpit eines Pilatus P-3-Flugsimulators sitzen und mit dem typischen Motorengeräusch durch die Halle fliegen. Eine Führung bei Skyguide in Dübendorf ermöglicht einen Einblick in die faszinierenden Tätigkeiten der Schweizer Flugsicherung. Die Besucherinnen und Besucher erfahren, was es braucht, um zivile und militärische Flüge sicher und effizient durch den verkehrsreichsten Luftraum Europas zu leiten. Führungen in deutsch sind auf Anfrage (www.skyguide.ch/de/fuhrungen) in Dübendorf möglich.

Flugplatz Dübendorf (Foto: VBS)

Flugplatz Emmen – Militärflugplatz, Basis der Patrouille Suisse: Im Verkehrshaus am Lido in Luzern – unweit des Flugplatzes Emmen – erleben Kinder und Erwachsene so einiges: In der Ausstellung über Skyguide kann man spielerisch ein Luftfahrzeug durch den Luftraum lotsen, mit einer Virtual-Reality-Brille das Matterhorn besteigen und in Flugsimulatoren Flüge nachempfinden. Für Begeisterte von älteren Verkehrsobjekten gibt es allerhand Nostalgisches zu entdecken, während Weltraumfans im Planetarium ebenfalls auf ihre Kosten kommen.

Flugplatz Emmen Start Patrouille Suisse (Foto: VBS)

Flughafen und Kontrollzentrum Genf-Cointrin – Internationaler Verkehrsflughafen: Besonders schön ist der Ausblick auf den Genfersee und die Alpen vom zweithöchsten Berg des Schweizer Jura aus: La Dôle (1677 m ü. M.), an der Grenze zu Frankreich, bietet im Sommer die Möglichkeit, Gämse zu beobachten. Interessierte bestaunen die Radaranlage von Skyguide auf dem Gipfel, die der Luftraumüberwachung des Flughafens Genf dient und diesen Sommer erneuert wird. Auch eine Führung am Hauptsitz von Skyguide in Genf ermöglicht einen Einblick in die faszinierenden Tätigkeiten der Schweizer Flugsicherung. Die Besucher erfahren, was es braucht, um zivile und militärische Flüge sicher und effizient durch den verkehrsreichsten Luftraum Europas zu leiten. Führungen in französisch sind auf Anfrage (www.skyguide.ch/de/fuhrungen) in Genf möglich.

Flughafen Genf (Foto: Flughafen Genf )

Flugplatz Locarno-Magadino – Militär- und Privatflugplatz: Mit dem Auto knapp zehn Minuten oder zu Fuss eine gute halbe Stunde vom Flugplatz Locarno entfernt, können Abenteuerlustige im Seilpark Gordola von Baum zu Baum sausen. Der schwebende Erlebnispark bietet für alle etwas, auch für diejenigen, die es lieber etwas gemütlicher nehmen. Die Kombination aus Bewegung, Nervenkitzel und Naturerlebnis macht diesen Ausflug unvergesslich.

Flugplatz Locarno PC-7 Flugschule (Foto: VBS)

Flugplatz Payerne – Militärflugplatz, Flugplatz für Geschäftsflüge: Gleich neben der Payerne Air Base befindet sich das Militärflugzeugmuseum "Clin d’Ailes". Draussen fliegen die coolsten Flieger durch die Lüfte und man kann Fotos von Maschinen wie dem F/A-18 Hornet, dem F-5 Tiger, den Super Pumas oder dem Eurocopter EC635 schiessen. Im Innern des Museums gibt es Spannendes zu sehen, beispielsweise alte Dokumente, Filme und eine Ausstellung über das kulturelle und historische Erbe der Staffeln und der Fliegertruppen geben Einblick in die Schweizer Militärluftfahrt.

F-35A Lightning II Payerne (Foto: VBS)

Flugplatz St. Gallen-Altenrhein – Regionalflugplatz, Flugplatz für Privat- und Geschäftsflüge: Direkt neben dem Flugplatz St. Gallen-Altenrhein befindet sich das FFA, das Flieger- und Fahrzeugmuseum Altenrhein. Das Museum erhält die Legenden der Luft mit noch flugfähigen Oldtimern, Flugshows und lehrreichen Führungen am Leben. Kinder lieben die Carrera-Bahn und die Flugsimulatoren. Auch ein Besuch der Dachterrasse lohnt sich: Von hier aus kann man die startenden und landenden Flugzeuge beobachten.

Embraer E190 E2 in St. Gallen Altenrhein bei Peoples (Foto: Peoples)

Flughafen Zürich-Kloten – Grösster Verkehrsflughafen der Schweiz: Der zehn Kilometer lange Höhenrücken zwischen Baden und Dielsdorf, die Lägern, gleicht aus der Ferne betrachtet einem schlafenden Dinosaurier. Man kann ihn kurz nach der Radarstation von Skyguide bei der Lägern-Hochwacht erklimmen. Weiter geht es über den Grat – die Aussicht ist spektakulär.

Emirates Airbus A380 Landung in Zürich (Foto: Emirates Airlines)

Weitere Ausflugtipps zu den 14 Standorten von Skyguide finden sich im Buch "Sky Guide – Der Reiseführer zum Luftraum". Das Buch ist in allen Schweizer Buchhandlungen oder via folgende Website www.skyguide.ch/de/medienzentrum/publikationen erhältlich.