Die größten Airlines nach Passagieren

American Airlines Boeing 767 (Foto: American)

Die vier größten Fluggesellschaften kommen auch im Berichtsjahr 2017 aus den USA, die vier großen konnten im vergangenen Geschäftsjahr insgesamt 692 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen.

Die größte Nachfrage nach Flugreisen war auch im Berichtsjahr 2017 in den Vereinigten Staaten. Es handelt sich dabei weltweit um den reifsten Markt. Erstaunlicherweise wächst der nordamerikanische Markt immer noch kräftig weiter. Im letzten Jahr konnte die Nachfrage in den USA um weitere 4,8 Prozent wachsen.

Den Spitzenplatz nahm im letzten Jahr mit 199,640 Millionen transportierten Passagieren American Airlines ein. American Airlines und US Airways haben sich Ende 2013 zu American Airlines zusammengeschlossen, dabei entstand weltweit die größte Airline. Nach American Airlines rangiert Delta Airlines als Nummer zwei mit 186,390 Millionen Passagieren, gefolgt von Southwest Airlines auf dem dritten Platz mit 157,677 Millionen Fluggästen. United Airlines belegt mit 148,067 Millionen Passagieren Rang 4.

Auf dem fünften Platz folgt die erste nicht US amerikanische Fluggesellschaft. Die Lufthansa Gruppe belegt mit 130,040 Millionen Passagieren diesen Platz in der Weltrangliste. Im Lufthansa Konzern fliegen die Lufthansa, Swiss International Air Lines, Austrian Airlines, Eurowings und neu auch noch Brussels Airlines. Nur ganz knapp dahinter kommt die weltweit zweitgrößte Low Cost Airline Ryanair mit 129 Millionen Passagieren.

Mit China Southern Airlines flogen im Berichtsjahr 2017 insgesamt 126,299 Millionen Passagiere, damit belegt die größte Fluggesellschaft aus China den Platz 7. An achter Stelle kommt China Eastern mit 110,8 Millionen Passagieren. Auf dem neunten Platz liegt die International Airlines Group (IAG) mit knapp 105 Millionen Passagieren. In der IAG sind British Airways, Iberia, Vueling und Aer Lingus zusammengeschlossen. Air China belegt mit 101,578 Millionen Fluggästen Rang zehn.

Auf dem elften Platz liegt wieder eine europäische Fluggesellschaft, mit der Air France KLM Gruppe flogen insgesamt 98,7 Millionen Passagiere.

Airline Rangliste 2017 gemessen an den Passagierzahlen